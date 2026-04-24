Il quadro «Testa di donna» dipinto da Pablo Picasso nel 1941 durante la lotteria benefica «Un Picasso per 100 euro». KEYSTONE

È stato l'ingegnere parigino Ari Hodara a vincere il dipinto di Pablo Picasso «Testa di donna» (1941) valutato un milione di euro grazie al biglietto fortunato della lotteria benefica «Un Picasso per 100 euro». Il ricavato dell'azione andrà a sostegno della ricerca sull'Alzheimer.

Hai fretta? blue News riassume per te L'ingegnere parigino Ari Hodara ha vinto il dipinto di Pablo Picasso «Testa di donna» (1941) grazie a un biglietto della lotteria di 100 euro.

La vincita fa parte della terza edizione dell'azione benefica «Un Picasso per 100 euro».

Il ricavato, che ha superato i 12 milioni di euro, andrà principalmente a sostegno della ricerca sull'Alzheimer. Mostra di più

L'ingegnere parigino Ari Hodara è il vincitore dell'opera di Pablo Picasso, «Testa di donna», dipinta nel 1941.

Il valore del quadro è di circa un milione di euro, ma il fortunato l'ha vinta grazie a un biglietto della lotteria di soli 100 euro.

Come spiega «RaiNews», la vincita fa parte della terza edizione dell'evento benefico «Un Picasso per 100 euro», che si è svolto a Parigi presso la casa d'aste Christie's lo scorso 15 aprile.

L'obiettivo principale era raccogliere fondi per la ricerca sull'Alzheimer. E l'organizzazione ha venduto oltre 120'000 biglietti, incassando oltre 12 milioni di euro.

Un milione di questi è destinato a Opera Gallery, l'attuale proprietaria del dipinto, mentre il resto dei soldi finanzierà la Fondation Recherche Alzheimer, che si occupa della ricerca sulla malattia in Francia.

Già altri due Picasso vinti grazie alla lotteria

Non è la prima volta che un Picasso viene vinto grazie a una lotteria, come ricorda il portale italiano.

Nel 2013 un uomo della Pennsylvania ha vinto «Uomo con cappello da opera», dipinto dal pittore spagnolo nel 1914 durante il suo periodo cubista.

Mentre nel 2020 è stata la fortunata italiana Claudia Borgogno ad aggiudicarsi l'opera a olio su tela «Natura morta».

La donna aveva ricevuto il biglietto della lotteria in regalo dal figlio per Natale.