  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco cos'è successo Violazione di privacy dei minori su YouTube, Disney patteggia: pagherà 10 milioni di dollari

SDA

2.1.2026 - 18:18

Disney era accusata di violare il Children's Online Privacy Protection Act.
Disney era accusata di violare il Children's Online Privacy Protection Act.
Keystone

Disney ha concordato il pagamento di una sanzione di 10 milioni di dollari per chiudere le accuse di violazione della privacy dei minori su alcuni dei suoi canali YouTube.

Keystone-SDA

02.01.2026, 18:18

02.01.2026, 18:44

L'azienda non avrebbe etichettato come «destinati ai bambini» («made for kids») alcuni video caricati sui canali ufficiali Pixar, Disney+ e Disney Animation Studios.

Interessati filmati di opere famose, tra cui Frozen, Coco e Gli Incredibili. Secondo una nota pubblicato sul sito dell'Ufficio degli affari pubblici del Dipartimento della giustizia Usa, l'omissione ha impedito l'attivazione automatica delle tutele previste dalla legge, consentendo la raccolta di dati personali e l'invio di pubblicità mirata su contenuti che hanno generato miliardi di visualizzazioni.

La causa sostiene che questa etichettatura errata viola il Children's Online Privacy Protection Act (Coppa). La legge, approvata per la prima volta nel 1998, vieta ai gestori di siti web di raccogliere consapevolmente informazioni personali da bambini di età inferiore ai 13 anni.

Al sito americano Axios, un portavoce Disney ha tenuto a precisare che l'accordo riguarda esclusivamente la gestione dei contenuti su YouTube e non coinvolge in alcun modo le piattaforme proprietarie dell'azienda. «Sostenere il benessere e la sicurezza dei bambini e delle famiglie è al centro della nostra attività», scrive Axios. YouTube ha introdotto a inizio 2020 l'obbligo per i creatori di segnalare esplicitamente i video destinati ai minori.

I più letti

Ustionata pure la proprietaria del bar «Le Constellation»: «È molto difficile per noi parlarne»
Crans-Montana, i 22 feriti al CHUV sono tutti giovani. La loro vita è in pericolo
Un nuovo video mostra come il soffitto del bar di Crans-Montana ha preso fuoco
«Ero circondata da persone in fiamme, un angelo custode mi ha salvata»: il racconto della 17enne sopravvissuta
Richard Gere si trasferisce dalla frenesia di New York alla calma spagnola: «Più felice che mai»

Altre notizie

Tragedia. Crans-Montana, i 22 feriti al CHUV sono tutti giovani. La loro vita è in pericolo

TragediaCrans-Montana, i 22 feriti al CHUV sono tutti giovani. La loro vita è in pericolo

Esposizioni. Dall'impressionismo all'IA: ecco le 10 mostre più importanti nei musei elvetici nel 2026

EsposizioniDall'impressionismo all'IA: ecco le 10 mostre più importanti nei musei elvetici nel 2026

Roghi. Inferno a Crans-Montana, Parmelin: «Una delle peggiori tragedie del Paese»

RoghiInferno a Crans-Montana, Parmelin: «Una delle peggiori tragedie del Paese»