Disney era accusata di violare il Children's Online Privacy Protection Act. Keystone

Disney ha concordato il pagamento di una sanzione di 10 milioni di dollari per chiudere le accuse di violazione della privacy dei minori su alcuni dei suoi canali YouTube.

Keystone-SDA SDA

L'azienda non avrebbe etichettato come «destinati ai bambini» («made for kids») alcuni video caricati sui canali ufficiali Pixar, Disney+ e Disney Animation Studios.

Interessati filmati di opere famose, tra cui Frozen, Coco e Gli Incredibili. Secondo una nota pubblicato sul sito dell'Ufficio degli affari pubblici del Dipartimento della giustizia Usa, l'omissione ha impedito l'attivazione automatica delle tutele previste dalla legge, consentendo la raccolta di dati personali e l'invio di pubblicità mirata su contenuti che hanno generato miliardi di visualizzazioni.

La causa sostiene che questa etichettatura errata viola il Children's Online Privacy Protection Act (Coppa). La legge, approvata per la prima volta nel 1998, vieta ai gestori di siti web di raccogliere consapevolmente informazioni personali da bambini di età inferiore ai 13 anni.

Al sito americano Axios, un portavoce Disney ha tenuto a precisare che l'accordo riguarda esclusivamente la gestione dei contenuti su YouTube e non coinvolge in alcun modo le piattaforme proprietarie dell'azienda. «Sostenere il benessere e la sicurezza dei bambini e delle famiglie è al centro della nostra attività», scrive Axios. YouTube ha introdotto a inizio 2020 l'obbligo per i creatori di segnalare esplicitamente i video destinati ai minori.