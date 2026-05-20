Violentano le mogli drogate e condividono i video in chat: cosa fa la polizia in Svizzera?

Gli uomini che drogano e abusano sessualmente delle donne condividono le loro esperienze in gruppi di chat e forum online. E condividono i video che hanno registrato (immagine simbolica). IMAGO/imagebroker

Nei forum e nei gruppi di chat online, gli uomini condividono i video in cui violentano donne sotto effetto di droghe. In Germania alcuni di questi autori sono sotto processo. Questa forma di abuso non sarebbe ancora oggetto di procedimenti penali in Svizzera.

Stefan Michel Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Dei giornalisti hanno scoperto una vasta rete di uomini che drogano e violentano le donne, filmano i loro atti e li distribuiscono online.

Questi video si chiamano «sleep content» e raggiungono milioni di visualizzazioni.

Le indagini rivelano migliaia di video e chat di gruppo con decine di migliaia di membri in cui gli utenti si scambiano consigli e glorificano i loro reati.

Alcuni di questi autori sono stati condannati, ma molte attività sono ancora in corso.

La polizia svizzera non considera questo tipo di violenza sessuale come una priorità del suo lavoro.

Gli esperti avvertono che gli ostacoli legali e la mancanza di pressione proteggono gli autori dei reati nell'anonimato del web. Mostra di più

Lo stupratore di Gisèle Pélicot è dietro le sbarre, così come decine, anche se non tutti, dei suoi complici.

Ma ci sono ancora uomini che drogano e abusano sessualmente di donne a loro vicine e condividono le immagini delle loro violenze.

E milioni di persone guardano questi video, che portano i nome di sleep content, di stupri di donne che sono state rese incoscienti.

Le giornaliste tedesche Isabell Beer e Isabel Ströh hanno condotto ricerche sull'argomento per diversi anni.

Dato che si sono imbattute in massa in reati più gravi, hanno informato anche il Bundeskriminalamt (l'ufficio federale tedesco di polizia criminale) e successivamente la polizia di Amburgo.

In un caso sono certe che gli stupri siano avvenuti in Germania. E hanno indicato il colpevole come Nils, che aveva drogato e violentato la moglie per 15 anni.

«A un certo punto mi avrebbe ucciso»

Finalmente la polizia della Bassa Sassonia è entrata in azione, ha trovato Nils e ha aperto un procedimento contro di lui. I video degli abusi subiti dalla moglie sono stati visti 14 milioni di volte.

Nelle chat di gruppo lo stupratore dava anche consigli ad altri uomini su come anestetizzare le donne e raccontava con inquietante condiscendenza come si sentiva la moglie il giorno dopo lo stupro.

Solo dopo l'arresto e la confessione la donna ha saputo cosa le aveva fatto.

Ha dovuto vedere i messaggi di chat del marito per credere che l'uomo che amava le avesse fatto davvero quelle atrocità, racconta nel documentario dell'ARD «Das Vergewaltiger-Netzwerk: Was tun Polizei und Politik?».

È stato solo quando ha visto i suoi messaggi, in cui lo ha riconosciuto senza ombra di dubbio grazie ad alcune informazioni e al linguaggio usato, che il suo amore per lui si è trasformato in disprezzo.

«A un certo punto mi avrebbe ucciso», ha continuato la donna. Fino ad allora soffriva ripetutamente di inspiegabili mal di testa, che si è scoperto poi essere causati dal marito che la picchiava mentre era incosciente.

A volte aveva anche la diarrea perché l'uomo le somministrava una dose troppo alta di anestetico. E quest'ultimo se ne prendeva gioco nelle chat di gruppo.

La polizia ha trovato centinaia di pillole con una prescrizione nella casa della coppia.

Video di stupro liberamente accessibili online

Uno dei gruppi in cui gli uomini condividono i loro video di abusi e ne discutono ha oltre 70'000 membri. Alcuni filmati sono stati visti milioni di volte.

Tra questi ci sono quelli di Nils. È morto suicida all'età di 60 anni, prima che il mandato di arresto potesse essere eseguito, scrive il programma «Tagesschau» di ARD.

I giornalisti investigativi si sono finti utenti e hanno comunicato con gli utenti in alcune chat su Telegram. I professionisti dei media della CNN hanno fatto lo stesso.

Hanno letto come gli uomini si scambiavano consigli su come anestetizzare e abusare delle donne senza che queste se ne accorgessero. «Trattano i video come merci», si legge nel resoconto .

Sul sito sono disponibili più di 20'000 video, e hanno raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Solo nel febbraio 2026, il sito ha registrato 62 milioni di visite.

Secondo un portavoce dell'ufficio federale di polizia criminale, in Germania è in corso un numero di indagini a due cifre.

Nel Paese sei membri di un gruppo chiuso di Telegram sono già stati condannati nel 2026 per aver discusso di come drogavano e violentavano le donne, come riporta «Hessenschau».

Gli stupri vengono descritti come «guidare l'auto», le donne, «le auto», e quando vengono drogate si riferiscono a loro come a «maiali morti». Diversi agenti esperti hanno lasciato l'indagine perché non riuscivano più a sopportare i filmati.

La situazione legale in Svizzera

In Germania il possesso di video di stupro e, in alcuni casi, anche la loro distribuzione non è un reato. Katrin Wahlmann, ministra della giustizia dello Stato federale della Bassa Sassonia, dove Nils è stato catturato, vuole criminalizzare questo atto, al pari della pedopornografia.

La situazione è diversa in Svizzera, come ha dimostrato un'interrogazione della consigliera nazionale Gabriela Suter (PS/AG) in Consiglio nazionale.

Nella sua risposta il Consiglio federale ha spiegato che il possesso o la distribuzione di un video che mostra lo stupro di un adulto (compresa una «sottomissione chimica») potrebbe essere punito in base a diverse disposizioni.

Ecco in quali: è presente la violazione della sfera segreta o privata da parte dei dispositivi di registrazione;

si deve presumere che la persona ripresa non abbia dato il proprio consenso al filmato;

il possesso o messa a disposizione di video con la consapevolezza della loro origine criminale;

mostrare o mettere a disposizione tali filmati a una persona di età inferiore ai 16 anni;

trasmissione non autorizzata di contenuti sessuali non pubblici;

rappresentazioni di violenza ai sensi dell'articolo 135 del Codice penale svizzero, nella misura in cui il video rappresenta atti violenti in modo vivido;

e «a seconda del tipo di atti sessuali compiuti sulla vittima anestetizzata, il reato deve essere qualificato come stupro (art. 190 commi 2 e 3 del Codice Penale Svizzero (CPS)) o aggressione sessuale (art. 189 commi 2 e 3 CPS)». Mostra di più

Esistono quindi mezzi legali più che sufficienti per perseguire la produzione e la distribuzione di video di stupro. Ma si pone la questione di come ciò possa essere fatto nell'anonimato di internet.

Come si possono arrestare gli autori? E c'è un modo per chiudere le piattaforme che offrono questi video?

blue News ha posto queste domande all'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) e a diverse polizie cantonali. Le risposte mostrano che questo tipo di reato non è al centro della prevenzione e del perseguimento dei crimini in Svizzera.

Le autorità svizzere rimbalzano le domande

L'UFCS si rivolge alle autorità di polizia cantonali. Le forze dell'ordine di Basilea Città riferisce che la responsabilità è del Ministero pubblico. Quest'ultimo spiega: «Non ci sono anomalie a Basilea Città per quanto riguarda il reato da lei richiesto».

A causa dell'elevato carico di casi dell'autorità, il responsabile della comunicazione chiede al giornalista di continuare le sue ricerche in un altro cantone.

La polizia cantonale di San Gallo risponde di non aver trattato alcun caso simile. Il portavoce non vede quindi alcun motivo per approfondire la questione.

Le forze dell'ordine argoviesi hanno espresso un parere simile: il fenomeno non è presente nel cantone, «a differenza degli abusi sui bambini e della conseguente pedopornografia».

Indagare senza sospetti è un compito che spetta alle autorità di tutta la Svizzera e non può essere assegnato a un solo cantone. «In questo contesto, non vediamo alcun motivo per approfondire l'argomento».

La polizia cantonale di Zurigo rimanda a un modulo online dell'Ufficio federale di polizia (fedpol), che può essere usato per segnalare la pornografia illegale, che dovrebbe essere segnalata anche all'operatore del canale.

Ma tale segnalazione non aiuta in alcun modo le donne che vengono anestetizzate e violentate dai mariti a loro insaputa. Questi casi vanno oltre la rappresentazione di contenuti illegali.

Sono crimini che vengono commessi senza che le vittime se ne rendano conto. Le donne non sporgeranno denuncia finché non sapranno cosa subiscono.

Andrea Blaser, del servizio di consulenza per violenza sessuale sulle donne di Zurigo, ha dichiarato a blue News: «Nella nostra attività abbiamo casi che indicano che anche in Svizzera esiste questa forma digitale di violenza sessuale».

Affinché gli autori possano essere condannati, le donne stesse devono denunciare il reato o le autorità di polizia devono indagare dopo aver ricevuto informazioni sul reato in altri modi.

Lo stupro mostrato online è un reato a tutti gli effetti

Le forze dell'ordine sono confrontate più che altro con i reati più facili da scoprire. Anche in Germania ci è voluto più di un anno e diverse segnalazioni da parte dei giornalisti prima che le polizie di vari Stati federali iniziassero le indagini.

Le due giornaliste avevano prima comunicato sotto copertura con uno stupratore, ottenendo così la certezza che quest'ultimo commettesse i suoi crimini in Germania.

Gli investigatori svizzeri devono quindi innanzitutto raccogliere le prove che gli abusi sono avvenuti in Svizzera.

Martin Steiger della Digitale Gesellschaft svizzera (Società Numerica svizzera ndr.), avvocato a tempo pieno, spiega: «Il contenuto criminale, anche nella forma descritta, è un compito classico per il procedimento penale statale. Di solito sulla base di una denuncia penale da parte di una vittima o se ci sono prove di un autore del reato in Svizzera».

Un ostacolo è rappresentato dal fatto che la questione si svolge anche al di là dei confini nazionali e richiede quindi una cooperazione internazionale. I relativi ostacoli per le azioni legali di ogni tipo possono portare a zone di fatto senza legge».

Gli autori si sentono al sicuro, come dimostrano le ricerche dei giornalisti di ARD e CNN che si sono infiltrati nelle chat. I reporter dell'emittente statunitense hanno persino rintracciato un presunto autore in Polonia. Se ci sono riusciti loro, si può pensare che le forze dell'ordine siano in grado di fare lo stesso.

Si tratta solo di tattica?

Le indagini condotte presso le autorità svizzere dimostrano perché i colpevoli continuano a sentirsi intoccabili.

Ma se gli investigatori chiarissero che sono tecnicamente in grado di rintracciare gli stupratori che condividono i loro crimini online, potrebbero forse togliere loro il senso di sicurezza.

o magari gli specialisti della criminalità informatica non vogliono semplicemente scoprire le loro carte e hanno già individuato le tracce digitali dei molestatori sessuali?

La polizia cantonale di Zurigo conclude la sua risposta alla lotta contro i video di stupro condivisi online con la nota: «Come al solito, non commentiamo le indagini e le procedure di polizia per motivi tattici».