Lombardia ancora flagellata dal maltempo. Keystone

Un violentissimo temporale, accompagnato da scariche continue di fulmini e improvvise folate di vento, simili a downburst, ha colpito Milano e una buona parte della Brianza e della zona settentrionale della Lombardia intorno alle 4 di notte.

Un fenomeno accompagnato, in alcune zone, anche da grandinate. La pioggia in città è stata breve, ma molto intensa e le previsioni indicano la possibilità di nuove precipitazioni.

Centinaia le chiamate ricevute dai vigili del fuoco: segnalazioni di tetti scoperchiati, con conseguenti allagamenti per la quantità di pioggia e grandine caduta in un breve lasso di tempo, e molti alberi caduti. Danni anche alle linee dei tram. Al momento non risultano feriti.

«Inferno», «apocalisse»: sono alcune delle parole che accompagnano la pubblicazione delle immagini del nubifragio postate sui social dai milanesi. I video mostrano l'intensità della pioggia e le forti raffiche di vento orizzontale che in alcuni casi hanno sfondato o fatto spalancare le finestre delle case provocando così allagamenti.

Nuovi nubifragi sulla Brianza

Nella tarda serata di ieri nuovi nubifragi avevano colpito la Brianza: a Monza, un'auto con una famiglia a bordo, madre, padre e bambina di due anni e mezzo, è stata colpita da un albero. Ferito l'uomo, portato al San Gerardo dove è stato ricoverato in codice rosso per traumi alla testa. La moglie e la figlia non avrebbero riportato ferite.

Continuano inoltre i disagi sulla rete ferroviaria. Sempre a Monza i passeggeri di un convoglio Trenord sono stati fatti scendere e dirottati su altre stazioni, dopo essere stati soccorsi, a causa di un guasto elettrico che ha bloccato nuovamente la linea.

A partire dalle 22 sono state limitate o bloccate le tratte Como-Seregno-Milano, Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, Lecco-Molteno-Monza-Milano, Bergamo-Carnate-Milano, Saronno-Seregno-Milano-Albairate, Lecco-Carnate-Milano.

SDA