La direttrice artistica del festival Emilie Bujès. Keystone

Ha preso la direzione del Sud America il Grand Prix nel concorso internazionale per lungometraggi dell'edizione 2025 di Visions du Réel, il festival del cinema documentario che si tiene a Nyon (VD).

A vincere il riconoscimento, con «The Prince of Nanawa», è stata la regista argentina Clarisa Navas. Il film racconta le trasformazioni di Angel nell'arco di dieci anni, dall'infanzia all'età adulta, al confine tra Argentina e Paraguay, indicano gli organizzatori della kermesse vodese in una nota odierna. Per la giuria, «con sicurezza e umiltà, 'The Prince of Nanawa' oscilla fra finzione e realtà, opponendosi alla narrazione dominante».

Il concorso Burning Lights è invece andato a «The Vanishing Point» dell'iraniana Bani Khoshnoudi, mentre in quello nazionale si è imposto «Les Vies d’Andrès», del friburghese Baptiste Janon e del belga Rémi Pons. Tutte le pellicole sono state presentate in anteprima mondiale.

Per la direttrice artistica di Visions du Réel, Emilie Bujès, citata nel comunicato, i 154 film di questa edizione «sono prismi attraverso cui scoprire gesti cinematografici forti, audaci, personali e unici». Il festival proseguirà fino a domenica sera, con la riproposizione di alcune delle produzioni premiate.