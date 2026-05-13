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Scandalo degli abusi Le vittime di Epstein testimoniano a Palm Beach: «La scena del crimine»

SDA

13.5.2026 - 10:11

Alcune delle vittime sopravvissute agli abusi di Jeffrey Epstein durante l'audizione a Palm Beach, in Florida.
Alcune delle vittime sopravvissute agli abusi di Jeffrey Epstein durante l'audizione a Palm Beach, in Florida.
Keystone

I democratici hanno attaccato duramente la gestione da parte del governo americano dello scandalo degli abusi legati a Jeffrey Epstein in un'audizione delle vittime a Palm Beach, in Florida.

Keystone-SDA

13.05.2026, 10:11

13.05.2026, 10:23

Durante la sessione, sono stati rivelati nuovi dettagli sulla portata della sua rete internazionale di traffico sessuale e i dem hanno avvertito Donald Trump di non concedere la grazia presidenziale a Ghislaine Maxwell, la complice del pedofilo morto suicida in carcere.

Diverse sopravvissute agli abusi di Epstein hanno reso una testimonianza toccante e hanno raccontato le loro esperienze di adolescenti nella sfera del mostro.

Alcune hanno riferito di essere state nuovamente traumatizzate dopo che la loro identità è stata «svelata» nella pubblicazione dei documenti da parte del dipartimento di Giustizia.

I membri democratici della commissione di vigilanza della Camera hanno dichiarato di aver organizzato l'evento di martedì a Palm Beach – luogo in cui risiede il presidente e dove Epstein aveva una residenza – proprio perché si trattava della «scena del crimine».

Una sopravvissuta, Dani Bensky, ha testimoniato di come sia stata adescata e reclutata nella cerchia di Epstein e di come le vittime venissero incoraggiate a reclutare a loro volta delle amiche.

Molte altre ragazze sono state reclutate presso il resort a Mar-a-Lago di Trump, presumibilmente nel corso dei lunghi anni di amicizia tra l'attuale presidente ed Epstein.

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