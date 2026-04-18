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Sci alpinismo dell'esercito Doppia vittoria francese alla storica Patrouille des Glaciers

SDA

18.4.2026 - 10:38

Vista del Cervino dal percorso della Patrouille des Glaciers.
Vista del Cervino dal percorso della Patrouille des Glaciers.
Keystone

La Patrouille des Glaciers, la classica gara di sci alpinismo dell'esercito svizzero nel Vallese, si è conclusa con un doppio successo francese.

Keystone-SDA

18.04.2026, 10:38

18.04.2026, 10:50

Sul percorso di 57,5 km da Zermatt a Verbier, con un dislivello di 4.386 metri, il terzetto francese composto da Xavier Gachet, Samuel Equy e William Bon Mardion ha conquistato la vittoria assoluta maschile, battendo di oltre cinque minuti il favorito svizzero Rémi Bonnet, arrivato secondo.

Anche nella categoria femminile ha trionfato una squadra francese, che ha stabilito addirittura il record del percorso con il tempo di 7 ore, 4 minuti e 41 secondi. La campionessa olimpica svizzera Marianne Fatton si è dovuta accontentare del secondo posto, a circa 22 minuti dalle vincitrici.

Per la prima volta nella storia della Patrouille des Glaciers, la Francia ha vinto entrambe le categorie principali.

All'edizione 2026 hanno preso parte 1.376 squadre per un totale di circa 5.500 atleti, tra cui un numero record di 126 squadre interamente femminili.

La Patrouille des Glaciers, nata nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale per testare resistenza e capacità alpine dei soldati, si svolge ogni due anni.

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