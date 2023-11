Ecco le più grandi zone d'ombra in inverno in Svizzera, alcune in Ticino

Alcune comunità di montagna devono fare a meno del sole per mesi in inverno, come ad esempio Bosco/Gurin, all'estremità della Valle Maggia. KEYSTONE

«SRF Meteo» ha stilato una lista delle più grandi zone d'ombra della Svizzera. Queste comunità, in inverno, devono fare a meno del sole per mesi.

Hai fretta? blue News riassume per te Alcune aree della Svizzera ricevono poco sole.

In molte località, i raggi non splendono del tutto tra la metà di ottobre e l'inizio di febbraio.

La SRF ha pubblicato una mappa (non esaustiva) che mostra le più grandi zone d'ombra in Svizzera.

Ma non tutti i paesi si rassegnano al loro destino. Mostra di più

L’inverno è alle porte e per alcuni comuni svizzeri questo significa dire addio al sole. E non solo per pochi giorni, ma per settimane o addirittura mesi.

Tra metà novembre e fine gennaio - o anche più a lungo - le montagne bloccano i raggi invernali, soprattutto nelle valli strette a est-ovest.

Oltre due mesi senza luce del sole

Un esempio famoso è il comune ticinese di Bosco Gurin. Bisogna accontentarsi di non vedere i raggi invernali per più di due mesi e mezzo.

Lo stesso capita anche in Valle Onsernone, nel paesello di Vergeletto, anche se la SRF, non lo ha inserito nella sua lista.

Pure a Vicosoprano, in Val Bregaglia, nei Grigioni, non si vedrà la luce diretta da metà novembre fino a fine gennaio.

A Oberterzen, nel canton San Gallo, questa settimana il sole ha salutato la località e non tornerà per circa due mesi e mezzo.

Ecco i più grandi buchi d'ombra della Svizzera. PiÛ grande è il cerchio, maggiori sono i numeri di giorni senza sole. SRF

Ma ci sono anche buchi d'ombra in aree densamente popolate.

Ne sono un esempio Cadenazzo (2 mesi), alcune parti di Glis, in Vallese, vicino a Briga (2,5 mesi) e Hergiswil, nel canton Nidvaldo, sul Lago dei Quattro Cantoni (2,5 mesi).

Non tutti i paesi si rassegnano al loro destino

Le differenze all'interno dei comuni sono notevoli. Spesso solo una parte della località è all'ombra. Nella maggior parte dei casi, non è necessario andare lontano per prendere il sole, spiega il meteorologo Jan Eitel in un'intervista a SRF.

Ma non è sempre così facile. Emmetten, nel canton Nidvaldo, ad esempio, deve fare a meno del sole per un periodo particolarmente lungo. Qui i raggi mancano dal 30 ottobre al 13 febbraio: quasi tre mesi e mezzo.

Il più grande buco d'ombra della Svizzera si chiama «Schattenloch». Si trova nel comune di Nesslau, nel Toggenburgo. La luce diretta se ne è andata il 17 ottobre e non sarà più visibile prima del 26 febbraio. L'area, però, non è abitata.

Luce solare riflessa a Viganella, in Italia, vicino a Domodossola. Keystone

Il comune italiano di Viganella, vicino a Domodossola - non lontano dal confine con la Svizzera - per combattere la mancanza di luce ha adottato una misura speciale.

È stato utilizzato un enorme specchio per riflettere i raggi del sole sulla piazza del paese. Non sono però stati raggiunti i risultati sperati. La località ha 180 abitanti.