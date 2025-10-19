Vivevano nel lusso truffando gli anziani: ecco come una coppia è riuscita a intascare milioni

Jet privato a spese degli anziani: Mark e Nicola Rowe. Facebook

Jet privati, ville, opere d'arte costose e migliaia di pensionati truffati: una coppia britannica ha vissuto nel lusso per anni mentre le vittime venivano derubate dei loro risparmi. Ora la più grande frode di multiproprietà del Regno Unito è arrivata in tribunale.

Oltre 3'500 anziani hanno perso i loro risparmi.

Dopo sei anni di indagini, Mark e Nicola Rowe e i loro complici sono finiti a processo. Mostra di più

Una casa con scuderie, viaggi in jet privato, opere d'arte alle pareti: Mark e Nicola Rowe conducevano una vera e propria vita di lusso.

Ma dietro la facciata glamour si nascondeva un sistema di inganni, pressioni e disperazione, con migliaia di anziani che hanno perso il loro intero patrimonio.

Come riporta il quotidiano britannico «The Sun», i Rowes hanno gestito per anni una delle più grandi truffe di multiproprietà del Paese. Si proponevano come salvatori per i pensionati che volevano liberarsi delle loro quote in strutture di vacanza, promettendo alternative redditizie.

In realtà, organizzavano un'elaborata rete di inganni che attirava deliberatamente le vittime nella trappola.

La truffa era tanto sofisticata quanto priva di scrupoli: gli anziani venivano trasportati in aereo a Tenerife, alloggiati in hotel dall'aspetto rispettabile e coinvolti in trattative di vendita per ore e ore.

In uffici moderni con personale preparato e brochure patinate, le offerte sembravano credibili. Ma i crediti promessi, descritti come estremamente vantaggiosi e che potevano essere utilizzati per scambiare le multiproprietà con presunti sconti sulle vacanze, non avevano alcun valore.

Non hanno lasciato nulla al caso

Molti hanno investito tutti i loro risparmi, in alcuni casi fino a 80'000 sterline, l'equivalente di circa 85'000 franchi.

In totale, 3'583 persone sarebbero state raggirate dalla coppia. Alcune hanno stipulato prestiti per finanziare il loro presunto investimento nel futuro.

Il denaro confluiva nel lussuoso stile di vita dei Rowes: scuole private per 110'000 sterline, una villa del valore di due milioni, un jet privato per 26'000 sterline a volo.

I truffatori non hanno lasciato nulla al caso. Hanno usato parte del bottino per mantenere la facciata, investendo in pubblicità, siti web e dipendenti che non sapevano nulla della frode.

Persino l'attrice britannica Julie Peasgood è stata assunta come ambasciatrice, senza rendersi conto che stava promuovendo una società fraudolenta.

«Non riesco più nemmeno a pagare l'affitto»

Dopo sei anni di indagini, il caso si è concluso presso la Southwark Crown Court di Londra.

Mark Rowe è stato condannato a sette anni e mezzo di carcere; il giudice lo ha definito «un'influenza corruttrice» che ha lasciato una «scia di miseria». La moglie Nicola, che si è dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro, riceverà la sentenza questa settimana.

Altri 13 complici hanno ricevuto pene detentive o sospese, alcune delle quali sono durate diversi anni.

Una vittima ha descritto al «The Sun» l'entità della distruzione in termini strazianti: «Ora dovrei godermi la pensione. Invece sto lottando per sopravvivere. Non riesco nemmeno a pagare l'affitto».

Alcune delle vittime non sono sopravvissute per vedere le sentenze: sono morte prima che il processo fosse completato.