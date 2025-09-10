Vivian Wilson vivllainous-instagram

Vivian Wilson, figlia di Elon Musk, ha dichiarato di non avere accesso a grandi somme di denaro e di vivere con tre coinquilini per risparmiare. Tutto questo nonostante l'indicibile ricchezza del celebre padre.

Hai fretta? blue News riassume per te La prima figlia di Elon Musk, Vivian Wilson, ha detto di non avere tanti soldi dopo la rottura con il padre.

La 21enne ha tagliato i ponti con il fondatore di Tesla dopo aver deciso di cambiare genere.

La ragazza, che ha frequentato scuole di lusso e università anche all'estero, oggi lavora come modella: recentemente ha ottenuto un copertina su Teen Vogue.

«Ho lottato così tanto per così tanto tempo per essere vista come una persona normale». Alla fama crede di essere «indifferente».

«Ma mi piace il fatto che mi faccia guadagnare soldi». Mostra di più

Come riferito da «The New York Post» la figlia transgender di Elon Musk, Vivian Wilson, ha dichiarato di non avere tanti soldi dopo aver tagliato i ponti con il padre, l'uomo più ricco del mondo, scegliendo di vivere con tre coinquilini per risparmiare.

«La gente pensa che io abbia molti soldi. Non ho centinaia di migliaia di dollari a disposizione,» ha detto la modella emergente in un'intervista a «The Cut».

«Mia madre è ricca, giusto? Ma ovviamente l'altro [Musk]... è incredibilmente ricco.»

«Non ho il desiderio di essere super ricca,» ha continuato la 21enne.

Elon Musk, giova ricordarlo, ha un patrimonio stimato di 413 miliardi di dollari.

«Posso permettermi il cibo. Ho amici, un tetto sopra la testa e un po' di reddito disponibile, il che è bello e sono molto più fortunata della maggior parte delle persone della mia età a Los Angeles», ammette riconoscente Vivian.

Figlia ribelle

Lei è la più grande dei 14 figli di Musk. Ha notoriamente tagliato i ponti con il padre, fondatore di Tesla, nel 2022 quando ha presentato una petizione per cambiare il suo genere e suo nome.

Da allora ha ripetutamente criticato il magnate della tecnologia sui social media, definendolo un «uomo-bambino patetico» che non ha accettato il suo genere.

Per papà è stata «ingannata»

Elon, da parte sua, ha affermato in interviste passate che la ragazza è stata «uccisa dal virus della mente woke» e che è stata «ingannata» nel permetterle di fare la transizione a 16 anni.

Tuttavia, la modella in erba ha sfruttato lo spazio per criticare il fatto che la cosa più stereotipata di lei sono i «problemi con il papà.»

Ha poi parlato della sua educazione lussuosa, notando di aver frequentato una «scuola superiore privata piena di figli di celebrità» tra cui la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, Apple.

Ha imparato diverse lingue, tra cui coreano, cinese, giapponese e spagnolo, anche frequentando l'università in Canada e Giappone prima di abbandonare, incolpando l'AI per aver rovinato la sua «motivazione.»

La fama che fugge e ritorna, facendola guadagnare

Parlando della sua nuova fama, la ragazza ha già un agente e ha recentemente ottenuto una copertina su Teen Vogue, ha insistito di non essere «molto brava a essere famosa.»

«Ho lottato così tanto per così tanto tempo per essere vista come una persona normale. C'è stato un momento proprio prima che diventassi famosa in cui nessuno sapeva chi fossi. Era incredibile. Tutti mi trattavano come una persona normale. Mi manca un po' questo. Ma mi piace anche essere famosa,» ha detto.

«Credo di essere un po' indifferente a riguardo. Ma mi piace il fatto che mi faccia guadagnare soldi.»