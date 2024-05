Un attivista pro-democrazia tiene dei cartelli con la foto di Zhang Zhan, che ha scontato quattro anni di carcere per aver raccontato i primi giorni della pandemia a Wuhan KEYSTONE

Si attendeva la sua liberazione nei giorni scorsi, dopo aver scontato una condanna di quattro anni, e invece adesso di lei non si hanno notizie: Zhang Zhan, avvocata cinese 40enne è tra i numerosi attivisti che hanno avuto problemi con le autorità cinesi per il loro lavoro sulla pandemia da Covid-19 ed è stata arrestata.

Adesso, in coincidenza con il suo rilascio, si teme per la sua sorte, come hanno segnalato alla Bbc organizzazioni per la difesa dei diritti umani.

Il suo rilascio era stato chiesto per via delle sue condizioni di salute. C'è «enorme preoccupazione» per la sicurezza della signora Zhang dopo il suo rilascio, ha detto Aleksandra Bielakowska, responsabile di Reporter Senza Frontiere, riferisce ancora la Bbc.

«In Cina, i giornalisti detenuti per il loro lavoro spesso rimangono sotto detenzione o sorveglianza anche dopo aver terminato la loro pena detentiva», aggiunge. «Onestamente penso che non avremo aggiornamenti presto. Probabilmente cercheranno di trattenerla in un luogo segreto, o di tenerla fuori dalla vista per un po' di tempo».

Uno degli avvocati della signora Zhang Zhan ha detto alla Bbc in cinese che la sua «libertà personale sarà ancora limitata», aggiungendo che ora vivrà con i suoi genitori a Shanghai.

Zhang aveva pubblicato più di 100 video sui suoi canali YouTube, WeChat e Twitter, prima di essere data per scomparsa il 14 maggio 2020. Il giorno successivo, le autorità annunciarono che era stata arrestata dalla polizia di Shanghai. Fu accusata nel novembre di quell'anno e condannata il mese successivo.

