Un aereo JetBlue ha evitato per poco una collisione con un aereo militare statunitense con il transponder spento nei cieli dei Caraibi. (immagine d'illustrazione) Keystone

È stata sfiorata la catastrofe nei cieli dei Caraibi venerdì, quando un volo JetBlue proveniente da Curaçao, al largo delle coste del Venezuela, ha evitato per poco una collisione con un aereo cisterna militare statunitense che volava con il transponder spento.

Come riportano i media Usa, l'equipaggio del volo diretto a New York è stato costretto a interrompere la salita dopo aver avvistato il tanker a poche miglia di distanza e alla stessa quota, e il pilota ha accusato l'aereo militare di avergli tagliato la strada.

L'episodio, che si È verificato mentre l'esercito Usa ha intensificato le attività antidroga nei Caraibi e sta cercando di aumentare la pressione sul governo di Caracas, ha sollevato interrogativi sulle operazioni militari nella regione e potrebbe ora finire sotto indagine della Federal Aviation Administration.

Il portavoce di JetBlue, Derek Dombrowski, ha spiegato che «abbiamo segnalato l'incidente alle autorità federali e parteciperemo a qualsiasi indagine».

«I nostri membri dell'equipaggio sono addestrati alle procedure corrette per diverse situazioni di volo – ha aggiunto – e apprezziamo che il nostro equipaggio abbia segnalato tempestivamente la situazione alla dirigenza».