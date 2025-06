Disastro Air India, oltre 300 le vittime

Il velivolo si è schiantato sulle case. Keystone

Tra le lamiere in fiamme e i corpi senza vita, un solo passeggero è uscito vivo dal Boeing 787 precipitato poco dopo il decollo da Ahmedabad: una tragedia immane con oltre 300 vittime e un unico superstite.

L'orrore, la strage e almeno un miracolo. Sono gli elementi attorno a cui ruota la spaventosa sciagura aerea consumatasi in India, dove un Boeing 787-8 Dreamliner diretto a Londra Gtawick con 242 persone a bordo si è schiantato in una zona residenziale poco dopo il decollo dallo scalo internazionale di Ahmedabad: uccidendo tutti gli occupanti tranne uno e facendo decine di vittime anche a terra, fino a 310 morti totali secondo «Sky News UK».

L'incidente - l'ultimo di una catena maledetta per il colosso americano dell'aeronautica, ma il primo mortale di un Dreamliner, orgoglio della flotta dei moderni velivoli a lunga percorrenza che dal 2011 in poi hanno sostituito i gloriosi Jumbo 747 - è avvenuto a metà giornata.

Il gigante dei cieli dell'Air India, contrassegnato dal codice AI171, è decollato in condizioni meteo apparentemente buone da Ahmedabad, la città più popolosa - con i suoi 3 milioni e mezzo di abitanti - dello Stato federato del Gujarat, affacciato sul Mar Arabico, sulla costa centro-occidentale del Subcontinente.

Al suo interno c'erano 230 passeggeri (169 cittadini indiani, 53 britannici, 7 portoghesi e un canadese, secondo la lista degli imbarchi), nonché 10 assistenti di cabina e a 2 piloti esperti, entrambi con oltre 9'000 ore di volo. Ha tuttavia interrotto le comunicazioni con la torre di controllo quasi subito, dopo il mayday, mentre i radar lo indicavano a soli 623 piedi di altitudine, meno di 200 metri.

Un video amatoriale ha documentato i secondi di terrore che hanno preceduto la fine: il 787 non è riuscito a prendere quota, come se non avesse sufficiente velocità, e neppure a ritrarre il carrello; ha quindi puntato il muso verso l'alto, ma continuando a volare basso fra gli edifici, prima di finire in stallo e precipitare al suolo scomparendo in una palla di fuoco e fumo.

Un superstite

L'impatto ha coinvolto il dormitorio di un college medico di giovani specializzandi, fra i cui residenti si contano diverse decine di feriti e 5 dispersi. La polizia locale ha inizialmente escluso sopravvissuti a bordo del Boeing, oltre ad accreditare un numero imprecisato di vittime fra le persone che si trovavano a terra.

Ma in seguito ha confermato il ritrovamento da parte dei soccorritori - prodigatisi in uno scenario infernale di fiamme e detriti, assieme a volontari e gente comune - di almeno un passeggero superstite fra i resti della carlinga (la cui coda non si è disintegrata).

Si tratta del 40enne Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico d'origini indiane, che era in viaggio con suo fratello e occupava il posto 11A, vicino a una provvidenziale uscita d'emergenza. L'uomo, ferito ma in grado di camminare, è stato portato in condizioni accettabili in ospedale, dove è riuscito a raccontare lo shock d'essersi ritrovato circondato di cadaveri e ha potuto persino telefonare ai familiari a Londra.

Le possibili cause

Un unico raggio di buona sorte in una vicenda per il resto tragica. Vicenda per far piena luce sulla quale occorrerà ovviamente attendere il tempo necessario.

A dipanare il complesso filo delle indagini tecniche saranno - accanto agli investigatori e agli organi di governo locali - gli specialisti delle strutture ispettive chiamate a occuparsi d'incidenti aerei per conto delle autorità dell'aviazione civile d'India e Gran Bretagna, i due Paesi più colpiti dal disastro.

Oltre ai tecnici della Boeing, crollata frattanto in Borsa. Da Londra è già stata annunciata la partenza di un team che collaborerà a esaminare i dati della scatola nera, i reperti e le stesse immagini video dello schianto.

I media dal canto loro già si soffermano su quello che qualcuno chiama «il mistero» del mancato rientro del carrello e ipotizzano fra le cause un possibile decollo prematuro: riconducibile sulla carta sia a errori umani, sia a problemi di strumentazione.

Non senza evocare qua e là la teoria di un guasto ai due motori o di una perdita di potenza, o ancora citare piloti stando ai quali i flap delle ali sarebbero rimasti fuori posizione.

Ansia da Gujarat a Gatwick

L'angoscia domina nel frattempo sia la città del Gujarat, sia lo scalo londinese di Gatwick, dove il volo AI171 non è mai atterrato.

Mentre il primo ministro indiano Narendra Modi promette «il massimo sforzo» per accertare la verità su una catastrofe «che spezza il cuore al di là di ogni parola»; il britannico Keir Starmer chiede conto delle «scene devastanti» viste oggi; e i leader di tutto mondo trasmettono messaggi di cordoglio e solidarietà.

La reazione di re Carlo III

Messaggi che re Carlo III e la regina Camilla, sovrani del Regno Unito legati da profonde relazioni con l'India, riecheggiano in toni mai così emotivi dicendosi «disperatamente scioccati».

E offrendo «speciali preghiere» per le vittime e le loro famiglie, «di ogni nazionalità».