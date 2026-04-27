L'aeroporto di Ginevra, dove il volo è tornato a posarsi dopo il problema. Keystone

Un aereo della compagnia Swiss, in volo tra Ginevra e Francoforte, è stato costretto a invertire la rotta e tornare a Cointrin dopo pochi minuti a causa del surriscaldamento della cabina.

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L'apparecchio era decollato alle 10:27. «Dopo pochi minuti, il pilota ha richiesto il rientro immediato a causa di un problema tecnico definito come surriscaldamento in cabina», ha dichiarato a Keystone-ATS il portavoce dell'aeroporto di Ginevra, Ignace Jeannerat, confermando un'informazione in questo senso della Tribune de Genève.

Il velivolo è rimasto immobilizzato per alcuni minuti sulla pista, prima di potersi spostare «con i propri mezzi». I vigili del fuoco, che erano stati allertati ed attendevano l'apparecchio hanno effettuato alcuni controlli. Nessuno è rimasto ferito, secondo quanto riportato dal quotidiano.

Ieri (sabato sera in Svizzera), un volo Swiss era stato evacuato d'urgenza a Nuova Delhi a causa di un problema al motore al momento del decollo. Quattro persone erano rimaste ferite.