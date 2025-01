L'abitazione colpita dalle fiamme a Visp Keystone

Venti persone sono state sfollate la scorsa notte a causa di un incendio scoppiato in un immobile a Visp (VS). Due individui sono stati trasportati in ospedale per precauzione dopo essere stati esposti alle esalazioni di fumo.

Keystone-SDA, mp, ats SDA

Le persone sfollate provengono dall'abitazione interessata dalle fiamme e da una casa vicina, i cui residenti hanno nel frattempo potuto rientrare nei loro appartamenti, indica in una nota odierna la polizia cantonale vallesana.

Le forze dell'ordine hanno ricevuto la segnalazione dell'incendio poco dopo le 2.30 del mattino. Alle 4.30 circa, i pompieri sono stati in grado di domare l'incendio, viene ancora precisato.

Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per determinare le circostanze esatte del sinistro.