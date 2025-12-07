  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vallese Un 76enne muore in un incendio in appartamento a Sierre

SDA

7.12.2025 - 15:03

Polizia cantonale vallesana
Polizia cantonale vallesana
Keystone

Una donna svizzera di 76 anni è morta ieri in ospedale, dove era stata trasportata in seguito a un incendio scoppiato nel suo appartamento a Sierre, in Vallese. Altre quattro persone sono state condotte nella struttura per un controllo.

Keystone-SDA

07.12.2025, 15:03

07.12.2025, 15:06

Il rogo è stato segnalato la mattina poco prima delle 3, indica il Ministero pubblico vallesano in una nota odierna. È stata aperta un'inchiesta per chiarire l'accaduto.

I più letti

Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle
Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto
Giornalista incontra la presunta figlia di Putin a Parigi e la bombarda di domande critiche
Achille Costacurta: «La mia rinascita è avvenuta alla Clinica Santa Croce di Orselina»
Epstein avrebbe fatto arrivare una giovane ballerina dalla Svizzera

Altre notizie

«Vieni a Kiev ad aiutarci». Giornalista incontra la presunta figlia di Putin a Parigi e la bombarda di domande critiche

«Vieni a Kiev ad aiutarci»Giornalista incontra la presunta figlia di Putin a Parigi e la bombarda di domande critiche

Lutto. È morto il grande fotografo inglese Martin Parr

LuttoÈ morto il grande fotografo inglese Martin Parr

Bambino prodigio. A soli 3 anni Sarwagya non sa leggere ma... sta facendo la storia degli scacchi

Bambino prodigioA soli 3 anni Sarwagya non sa leggere ma... sta facendo la storia degli scacchi