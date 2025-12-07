Polizia cantonale vallesana Keystone

Una donna svizzera di 76 anni è morta ieri in ospedale, dove era stata trasportata in seguito a un incendio scoppiato nel suo appartamento a Sierre, in Vallese. Altre quattro persone sono state condotte nella struttura per un controllo.

Keystone-SDA SDA

Il rogo è stato segnalato la mattina poco prima delle 3, indica il Ministero pubblico vallesano in una nota odierna. È stata aperta un'inchiesta per chiarire l'accaduto.