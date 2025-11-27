  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vallese Infermiere condannato a 9 anni di carcere per abusi sessuali, sarà anche espulso

SDA

27.11.2025 - 20:59

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
tipress

Il tribunale cantonale vallesano ha condannato un uomo rumeno a 9 anni di reclusione per coazione sessuale e violenza carnale: la pena è di un anno superiore rispetto a quella inflitta in prima istanza. L'espulsione dalla Svizzera per 15 anni è stata confermata.

Keystone-SDA

27.11.2025, 20:59

L'uomo è stato riconosciuto colpevole di coazione, coazione sessuale, tentata coazione sessuale, violenza carnale, tentata violenza carnale e atti sessuali con persone ricoverate, detenute o accusate, quest'ultimo reato è stato compiuto nella sua veste professionale di infermiere.

L'imputato è stato inoltre condannato a una misura d'internamento e all'interdizione a vita di esercitare la sua attività di infermiere o qualsiasi altra simile che implichi contatti regolari con pazienti, sia essa esercitata in modo indipendente o dipendente. Dovrà inoltre versare 20'000 franchi per torto morale.

I fatti sono avvenuti tra il 2015 e il 2023. Una vittima ha in particolare presentato denuncia per un triplo tentativo di violenza carnale durante un bagno in un parco ricreativo a Sion. Una seconda donna ha denunciato un tentativo di violenza carnale durante un soggiorno nel cantone di Friburgo.

Ha agito anche sul posto di lavoro

L'uomo ha agito anche sul posto di lavoro, quando nel 2022 era impiegato come infermiere in una clinica vallesana. Il 40enne ha fatto bere una tazza di tè a una paziente e poi ha avuto con lei diversi rapporti sessuali. La donna si è resa conto della situazione solo un giorno dopo e ha sporto denuncia.

In tre altri casi, nonostante le vittime non abbiano sporto denuncia, l'imputato si è comportato in modo simile. Ha cercato di soddisfare la sua libido, nonostante le vittime avessero rifiutato esplicitamente di condividere i suoi desideri.

Durante il processo, la procuratrice Corinne Caldelari – che aveva chiesto 13 anni di reclusione senza la condizionale – aveva parlato di un imputato «predatore sessuale, un seduttore che denigra, insulta e che costringe fisicamente».

«L'imputato non ha mai riconosciuto il dolore che ha provocato alle sue vittime», ha detto l'avvocato di una delle querelanti. Un altro avvocato ha parlato di «casi gravi a danno di donne vulnerabili». Ci sarebbero almeno 108 vittime. Una delle sue clienti ha tentato il suicidio.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Cade dal monopattino a Castione, un bambino rischia di morire
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Tom Cruise rende omaggio a Val Kilmer: «Un minuto di silenzio, ricordiamolo insieme»
Infermiere condannato a 9 anni di carcere per abusi sessuali, sarà anche espulso

Altre notizie

Oltre 80 morti e non si sa quanti dispersi. Peggiora il bilancio del devastante rogo di Hong Kong, intanto si indaga per corruzione

Oltre 80 morti e non si sa quanti dispersiPeggiora il bilancio del devastante rogo di Hong Kong, intanto si indaga per corruzione

Mandato di cattura. Latitante svizzero fermato a Treviso, era ricercato per droga e riciclaggio

Mandato di catturaLatitante svizzero fermato a Treviso, era ricercato per droga e riciclaggio

250 soccorritori in azione. Una valanga cade in una stazione sciistica tirolese, ecco il video degli sciatori in fuga

250 soccorritori in azioneUna valanga cade in una stazione sciistica tirolese, ecco il video degli sciatori in fuga