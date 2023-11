L'Abbazia di Saint-Maurice in Vallese. Keystone

Un gruppo di lavoro è stato istituito dal Consiglio di Stato vallesano per analizzare i rapporti tra lo Stato e l'Abbazia di Saint-Maurice (VS), finita al centro di uno scandalo di abusi sessuali. I risultati sono attesi per fine febbraio, indica oggi il Cantone.

I rapporti tra Stato e Abbazia sono regolati da una convenzione risalente al settembre 2021, che ha segnato anche il passaggio della gestione del liceo dalle autorità religiose al Cantone.

La convenzione prevede anche che il rettore della scuola sia in linea di principio un canonico dell'Abbazia di Saint-Maurice, ma dà la possibilità di nominare un laico a questo incarico.

Il gruppo di lavoro, presieduto dall'ex consigliera di Stato neocastellana Monika Maire-Hefti, dovrà valutare l'impatto delle rivelazioni dei giorni scorsi sul funzionamento della scuola – frequentata da oltre 1200 allievi, ndr – e proporre misure per garantirne la qualità, la sostenibilità e la sicurezza.

L'abate ad interim sospeso per abusi sessuali

Un servizio trasmesso domenica sera della televisione romanda RTS accusa l'abate ad interim di Saint-Maurice di abusi sessuali. Per questo motivo è stato sospeso dal suo incarico di insegnante di greco e latino.

Secondo la RTS, l'abate ad interim avrebbe abusato di un novizio. I fatti non riguarderebbero direttamente la scuola.

L'uomo aveva assunto la guida dell'abbazia a settembre, dopo che il padre abate Jean Scarcella è stato coinvolto nell'indagine preliminare ordinata dalla Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) sui sospetti di abusi sessuali e sulla loro copertura. L'Abbazia di Saint-Maurice non fa capo alla Diocesi di Sion, ma direttamente al Vaticano.

In passato, la maggior parte del personale del liceo era composto da ecclesiastici. Oggi, su un centinaio di insegnanti che lavorano nella scuola, sono rimasti solo tre docenti canonici, tra cui l'attuale rettore e il padre abate ad interim.

