La cima del Weisshorn si trova a 4'505 metri di altitudine. Keystone

Un alpinista di 47 anni ha perso la vita ieri sul Weisshorn, ad un'altitudine di quasi 4'505 metri. L'uomo stava raggiungendo la vetta con un compagno, quando per cause ancora da chiarire è precipitato per 600 metri morendo sul colpo.

Stando a quanto scrive la polizia cantonale vallesana in una nota, l'incidente è avvenuto intorno alla 10:30, mentre i due alpinisti erano in procinto di risalire la cima della montagna lungo la parete est del massiccio.

Poco prima di raggiungere la meta, il 47enne residente in Germania e di nazionalità ucraina e tedesca è caduto nel vuoto. Il compagno ha poi allertato immediatamente i soccorsi, i quali hanno però solo potuto costatare la morte dell'uomo.

Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta in collaborazione con la polizia cantonale vallesana per determinare le circostanze dell'accaduto.

daoe, ats