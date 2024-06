Un alpinista italiano di 34 anni ha perso la vita stamane precipitando per centinaia di metri lungo la parete est del Cervino.

Allertati dal suo accompagnatore, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. I due uomini erano partiti di buon mattino per scalare la parete est della montagna, indica la polizia cantonale in un comunicato.

Intorno alle 08:00, raggiunta un'altitudine di circa 4050 metri, hanno messo gli sci e iniziato la discesa. È durante questa fase che «per motivi che l'indagine dovrà stabilire, uno di loro ha perso l'equilibrio ed è caduto per diverse centinaia di metri».

