Numerosi mezzi sono stati dispiegati in Vallese nella ricerca dei due scomparsi (foto d'archivio) Keystone

Due persone – un uomo e una donna – date per disperse lo scorso venerdì sera in Vallese sono state rinvenute prive di vita sabato 9 marzo.

Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale vallesana. Questi morti si aggiungono ai cinque sciescursionisti ritrovati nella regione di Tête Blanche.

La donna è una 62enne svizzera data per dispersa in seguito a una passeggiata nella regione del «Bois de Finges», mentre l'uomo è un cittadino svizzero di 47 anni, dato per disperso nel comune di Saint-Léonard dopo non essere rientrato a casa in seguito a un giro in bicicletta.

Il suo cadavere è stato rinvenuto nei pressi del «Bisse du Sillonin», precisa la nota.

Ritrovati dopo un'intensa ricerca

In entrambi i casi i ritrovamenti sono avvenuti dopo un'intensa ricerca condotta dalla polizia cantonale in collaborazione con l'Organizzazione cantonale di salvataggio del Vallese, l'Esercito svizzero e la Polizia regionale di Leuk.

La Procura dell'Alto Vallese e del Vallese Centrale hanno aperto delle indagini per chiarire le circostanze della morte delle vittime.

ev, ats