Il carcere minorile, una struttura educativa chiusa, di Pramont a Granges (VS) Keystone

Il Canton Vallese rafforzerà la sicurezza del carcere minorile di Pramont, a Granges. Queste nuove misure sono state introdotte dopo l'evasione sabato sera dalla struttura educativa chiusa di dieci giovani, quattro dei quali sono ancora in fuga.

«Un agente di sicurezza privato rafforzerà la sorveglianza notturna, portando a due il numero di guardie in servizio presso la struttura tra le 21.00 e le 6.00», ha indicato il Cantone in un comunicato odierno. L'installazione di ulteriori telecamere, di una nuova recinzione di sicurezza, di un'illuminazione esterna e di rilevatori di movimento in tutta la struttura sono previste per la fine di febbraio.

Sabato sera dieci adolescenti e giovani, di età compresa tra i 17 e i 24 anni, sono fuggiti dal carcere minorile di Pramont dopo aver aggredito e rinchiuso un agente di sicurezza in una cella. Quest'ultimo è rimasto leggermente ferito.

Nel frattempo sono stati ritrovati sei fuggiaschi. Le operazioni di ricerca e le indagini proseguono per arrestare gli altri quattro evasi mancanti, ha precisato oggi la polizia cantonale.

«Errore umano»

«Secondo le prime informazioni a nostra disposizione, si è trattato di un caso di errore umano», ha dichiarato ieri ai media Georges Seewer, direttore delle carceri vallesane, il quale non ha fornito ulteriori dettagli a causa delle indagini in corso.

Costruito nel 1978, l'edificio di Pramont non è più adatto alle esigenze attuali, ha sottolineato ancora il Cantone. Questo problema era già stato individuato, ed è per questo che è prevista una ristrutturazione del sito nell'ambito della strategia penitenziaria «Vision 2030».

Per quanto riguarda il carcere minorile, essa prevede la ristrutturazione e l'ampliamento del centro, con la creazione di 18 posti aggiuntivi, portando il numero totale di posti disponibili a 51. «Tuttavia, la ristrutturazione e l'ampliamento dipenderanno dalle risorse finanziarie disponibili», è stato precisato.

Lo scorso settembre, altri quattro giovani erano già evasi dal centro di Pramont. Erano fuggiti a bordo di un veicolo rubato nei pressi della struttura, prima di essere rapidamente arrestati dalla polizia.

mp, ats