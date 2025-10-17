  1. Clienti privati
Distribuiti 1,4 milioni di franchi 25 richieste di sostegno degli abitanti di Blatten approvate dalla commissione apposita

SDA

17.10.2025 - 13:00

La maggior parte degli abitanti ha perso tutto, sottolinea il Cantone.
La maggior parte degli abitanti ha perso tutto, sottolinea il Cantone.
Keystone

Venticinque richieste di sostegno sono state approvate dalla commissione che si occupa di gestire i fondi raccolti per il villaggio di Blatten (VS), sepolto da una devastante frana nel mese di maggio.

Keystone-SDA

17.10.2025, 13:00

17.10.2025, 13:11

Sono stati distribuiti 1,4 milioni di franchi, su un totale di circa 68 milioni racimolati.

Le richieste vengono costantemente valutate dall'organo, che si è già riunito due volte, hanno spiegato le autorità vallesane in una nota diffusa oggi. In totale ne sono state depositate 46.

Dopo la catastrofe, «la maggior parte degli abitanti di Blatten ha perso tutto», ricorda il Cantone. «Al fine di mitigare almeno le perdite finanziarie, la popolazione può, tramite il comune, presentare domande di sostegno alla commissione, in complemento alle prestazioni assicurative», si legge ancora nel comunicato.

Possono beneficiare di questo aiuto privati, associazioni, cooperative, lavoratori indipendenti e piccole imprese. Nella valutazione, si tiene conto del reddito e della copertura assicurativa degli interessati.

