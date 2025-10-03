Crollo del ghiacciaioBlatten: condannato il vicesindaco per non aver rispettato la zona vietata
3.10.2025 - 18:02
Il vicesindaco di Blatten (VS), il comune della Lötschental in gran parte raso al suolo dal crollo del ghiacciaio Birch il 28 maggio scorso, è stato condannato con decreto d'accusa per aver violato la zona vietata, decisa lo scorso 1° giugno.
Il Ministero pubblico dell'Alto Vallese ha registrato una dozzina di denunce in totale.
«Talune sono ancora pendenti, altre sono state oggetto di opposizione. Gli imputati sono stati condannati a pene pecuniarie», ha precisato questa sera a Keystone-ATS il Ministero pubblico vallesano, confermando un'informazione del «Walliser Bote». Le persone coinvolte non hanno rispettato i divieti di accesso e di sorvolo del villaggio sepolto dai detriti, dal fango e dall'acqua.
L'autorità giudiziaria ha confermato che il vicesindaco del comune, Martin Kegel, è tra le persone condannate. «Non gli è stato concesso alcun trattamento di favore», viene sottolineato.
Secondo il «Walliser Bote», il 28 giugno il politico ha scalato il cono di detriti. È stato condannato a 30 aliquote giornaliere da 95 franchi, a una multa di 700 franchi e a spese procedurali di 400 franchi, sempre secondo il giornale altovallesano.