Caduta sul Pizzo d'Andolla, un alpinista morto e uno ferito

Lo scorso sabato 12 agosto un incidente sul Pizzo d'Andolla (Portjengrat) è costato la vita ad un alpinista. Il suo compagno di cordata è rimasto gravemente ferito, ma è ora fuori pericolo.

Ben due elicotteri della flotta "Air Zermatt", qui in un'immagine d'archivio illustrativa, sono entrati in azione. KEYSTONE

Quel mattino verso le 7:30 i due alpinisti erano intenti a scalare la cima del Pizzo d'Andolla, che culmina a 3.656 metri di altitudine ed è sulla linea di confine tra Italia e Svizzera, quando hanno fatto una caduta di circa 50 metri su un terreno scosceso, ha indicato la polizia vallesana in una nota odierna.

L'incidente si è verificato a 3.250 metri di quota.

I malcapitati, gravemente feriti, sono stati soccorsi da due elicotteri. Uno dei due uomini, un tedesco 22enne domiciliato nel canton Lucerna, è stato dapprima trasportato all'Inselspital di Berna e poi al CHUV di Losanna, dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate, precisa la polizia.

Il suo compagno di cordata, un 31enne di Zugo, anch'egli domiciliato nel canton Lucerna, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Sion. La sua vita non è più in pericolo.

Il Ministero pubblico, assieme alla polizia cantonale vallesana, ha aperto un'inchiesta.

zd, ats