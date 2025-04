Interrotta la cantonale presso Stalden (foto d'archivio) Keystone

Zermatt (VS) e Sass Fee (VS) non sono più accessibili via strada: una colata detritica di importanti dimensioni ha ricoperto la strada cantonale che sale da Visp, in territorio di Stalden.

Keystone-SDA SDA

L'informazione, pubblicata su diversi media, è stata confermata a Keystone-ATS dalla polizia cantonale vallesana.

Quest'ultima ha precisato che l'evento naturale non ha causato feriti. Nessuna informazione è invece stata fornita sulla durata della chiusura dell'importante collegamento.

Le immagini pubblicate su alcuni portali fanno pensare che l'interruzione potrebbe essere di diversi giorni. Un filmato mostra i veicoli di una azienda attiva nella fabbricazione di calcestruzzo divelti dal flusso detritico.

La ferrovia Visp-Zermatt non è toccata. I treni della Matterhorn Gotthard Bahn circolano normalmente.