Un elicottero in azione nell'alto Vallese. KEYSTONE

Nei boschi vicino a Bitsch, nell'Alto Vallese, l'incendio che si è scatenato lunedì non è ancora stato placato. Una compagnia privata di elicotteri aveva minacciato di ritirare la propria partecipazione dall'operazione, ma non lo ha fatto. Secondo essa, l'impiego di elicotteri dell'esercito aveva violato il principio di sussidiarietà.

«Per rispettarlo, i mezzi civili devono essere esauriti prima dell'impiego dell'esercito», ha sostenuto il presidente del consiglio di amministrazione di Air Zermatt, Philipp Perren, come riportato dal quotidiano locale «Walliser Bote». Ha poi accusato le autorità di aver chiamato l'esercito poiché offre un servizio gratuito.

In un'intervista rilasciata oggi dalla compagnia, il CEO e pilota di Air Zermatt, Gerald Biner, ha detto che all'origine della minaccia di ritiro dall'operazione vi erano ragioni di sicurezza della squadra di piloti dell'azienda.

Il coordinatore dell'intervento aereo, nominato da Air Zermatt, aveva subito forti pressioni da più parti, ieri mattina, affinché impiegasse i Super Puma dell'esercito svizzero. Egli aveva inizialmente rinunciato, dato che secondo la sua stima gli elicotteri privati messi in servizio sarebbero stati sufficienti.

Tuttavia, era dovuto tornare sui suoi passi nel corso della giornata e, ritenendolo necessario, aveva messo in servizio i velivoli militari, nonostante ciò potesse essere rischioso per l'equipaggio di Air Zermatt. Come ha sottolineato Biner, qualora la sicurezza del suo team fosse stata davvero compromessa, si sarebbe reso necessario il ritiro degli elicotteri privati dall'operazione di spegnimento del fuoco.

«La cooperazione funziona, elicotteri di Air Zermatt non ritirati»

Il capo impiego dei pompieri professionisti, Mario Schaller, ha affermato davanti ai media che la cooperazione sta funzionando e che gli elicotteri di Air Zermatt non sono stati ritirati.

Il portavoce dell'esercito Stefan Hofer ha confermato l'entrata in servizio di un Super Puma nell'Alto Vallese lunedì. L'indomani erano due gli elicotteri militari: uno si è occupato di estinguere l'incendio e l'altro è rimasto in attesa.

In merito alla questione del principio di sussidiarietà e alle critiche mosse da Perren, Hofer ha affermato che una missione dell'esercito viene solitamente svolta solo su richiesta e sotto la direzione delle autorità civili. «L'esercito è sempre presente quando serve», ha spiegato.

L'area di bosco interessata dal rogo copre la superficie di circa 100 campi da calcio e le cause dell'incendio non sono note al momento, come ha ricordato Franz Mayr dello stato maggiore di condotta del comune di Bitsch.

om, ats