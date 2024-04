Elicottero precipitato al Petit Combin, 3 morti e 3 feriti

Kantonspolizei Wallis

Tre persone sono morte e tre sono rimaste ferite in seguito allo schianto di un elicottero contro la parete nord del Petit Combin, in Vallese, avvenuto questa mattina. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale vallesana.

SDA

L'apparecchio, di tipo B3, è precipitato sul luogo di atterraggio in montagna Petit Combin durante un trasporto per la pratica di eliski. Dopo aver raggiunto la cima di questa montagna, a 3668 metri di altitudine, il velivolo è scivolato lungo il pendio esposto a nord per un motivo che l'inchiesta dovrà stabilire.

L'elicottero era occupato dal pilota, da una guida alpina e dai suoi quattro clienti. Due dei feriti sono stati trasportati in aereo all'ospedale di Sion. Anche una terza persona è stata soccorsa. Gli altri tre occupanti del velivolo sono stati trovati morti, ha dichiarato la polizia.

ev, ats