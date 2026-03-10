  1. Clienti privati
Vallese La faglia dei Fios a Anniviers si allarga e desta preoccupazione

SDA

10.3.2026 - 14:33

Un'immagine della spaccatura fotografata ieri nella Val d'Anniviers.
Un'immagine della spaccatura fotografata ieri nella Val d'Anniviers.
Keystone

In Val d'Anniviers, in Vallese, la «Faille des Fios», una crepa geologica apparsa vicino a Grimentz, continua a preoccupare le autorità locali.

Keystone-SDA

10.03.2026, 14:33

10.03.2026, 15:03

Scoperta nell'ottobre 2025, la principale fessura si è allungata fino a raggiungere circa 250-300 metri di lunghezza, con un allargamento giornaliero compreso tra 2 e 4 millimetri.

La massa instabile è stimata in circa 500'000 metri cubi di terra e roccia. Il fenomeno è stato innescato dalle violente inondazioni del 2018 e del 2024, che hanno eroso e indebolito il letto della Navizence, il fiume sottostante, privando così il versante montano del suo naturale «appoggio» e favorendo un lento ma costante movimento di scivolamento e assestamento del suolo.

Oltre alla fessura principale, i geologi hanno rilevato diverse faglie secondarie. La zona è sotto continua sorveglianza con strumenti avanzati: estensimetri, scanner laser, webcam e sorvoli settimanali con droni. Per precauzione alla popolazione è stato raccomandato di non avvicinarsi all'area. In caso di accelerazione improvvisa dei movimenti, scatterebbe un sistema di allarme.

Le autorità temono soprattutto un eventuale crollo parziale o totale della massa, che potrebbe ostruire il corso della Navizence formando un lago temporaneo. In primavera, con lo scioglimento delle nevi, ciò rischierebbe di provocare inondazioni a valle, minacciando in particolare il villaggio di Chippis e la rete elettrica della Val d'Anniviers. Lo scenario più probabile al momento resta tuttavia quello di un cedimento graduale, piuttosto che un crollo catastrofico improvviso.

A Chippis, il cui centro abitato è attraversato dalla Navizence, sono già in corso preparativi: ieri sera si è tenuta una riunione informativa, durante la quale esperti hanno risposto a domande su tempi di evacuazione e misure di sicurezza.

Il punto critico, per il comune vallesano, è costituito dal ponte del cimitero, che potrebbe ostruirsi con i detriti trascinati a valle. Anche se è una costruzione classificata verrà distrutta per motivi di sicurezza. Le infrastrutture (fibra ottica, elettricità, gas e acqua) che attualmente passano dal ponte saranno deviate sulla riva destra del corso d'acqua e gli argini del corso d'acqua saranno rinforzati e sopraelevati. Le autorità comunali hanno già prenotato posti nei rifugi della protezione civile dei comuni vicini per un'eventuale evacuazione.

