Preallarme per il Rodano. (Immagine d'archivio) Keystone

In seguito alle forti precipitazioni che da ieri sera si abbattono sul versante meridionale delle Alpi vallesane, le autorità di Sion hanno deciso la chiusura preventiva di alcune strade, in particolare quella della valle di Saas.

Keystone-SDA SDA

Hanno anche emanato un preallarme per pericolo di straripamento del Rodano. Dal canto suo l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) conferma un'allerta di livello massimo per le piogge, di grado 5 su 5, per la zona del Sempione e le regioni limitrofe.

Questa allerta emanata ieri riguardava la valle di Saas e la regione a sud del passo del Sempione. Nel bollettino odierno, il pericolo di grado 5, sempre valido fino a domani alle 18.00, è stato esteso a regioni contigue – tutto il comprensorio da Briga al colle del Sempione e la valle di Binn.

Tra le 18.00 di ieri e le 6.00 di stamani sono caduti da 30 a 70 millimetri di acqua al metro quadrato. Il limite della neve è oscillato tra i 1900 e i 2300 metri di quota, precisano i meteorologi federali nel loro ultimi bollettino. La cancelleria dello stato vallesano dal canto suo, in un comunicato diramato in serata, fornisce un dato più aggiornato per Zwischbergen, nella regione della gola di Gondo (Gondoschlucht), sul versante meridionale del Sempione: tra stamani alle 7.00 e le 14.00 vi sono stati misurati 103 millimetri di pioggia.

Finora il maltempo non ha provocato «alcun danno serio», né nei settori coperti dall'allerta massima né in quelli in cui il livello era (e rimane) inferiore, indica la nota. Data la situazione critica, l'Organo cantonale di condotta (OCC/KFO) ha però deciso la chiusura preventiva, dalle 19.00 di oggi, di alcuni tratti stradali. La circolazione è in particolare interrotta nella valle di Saas: l'accesso alle località turistiche di Saas-Fee e Saas-Almagell non è quindi possibile. Le autorità non indicano quale sia la durata del provvedimento.

L'OCC/KFO ha inoltre emanato un'allerta per pericoli naturali come esondazioni, colate detritiche lungo i corsi d'acqua laterali, frane e cadute di massi. Pure mantenuto, come già deciso in mattinata, un preallarme per il corso del Rodano da Gletsch (poco a valle del Ghiacciaio del Rodano) a Martigny, che dista una quarantina di chilometri dalla foce del Lemano.

Pure pubblicate regole di comportamento per la popolazione: non avvicinarsi ai corsi d'acqua, limitare gli spostamenti ed evitare scantinati e parcheggi sotterranei in caso di alluvione.