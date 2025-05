Per Alban Brigger, del Servizio vallesano dei pericoli naturali, il villaggio di Blatten rischia di essere in parte devastato da ghiaccio e detriti. Keystone

Il Birchgletscher (ghiacciaio Birch), su cui sta franando il fianco della montagna Kleines Nesthorn, nella Lötschental (VS), desta grande preoccupazione tra gli esperti.

Secondo il Servizio vallesano dei pericoli naturali (DNAGE/SDANA), rischia di rovinare a valle minacciando il villaggio di Blatten.

Il Kleines Nesthorn e il Birchgletscher si trovano sul versante sinistro della Lötschental, a sud di Blatten.

Sul ghiaccio giacciono circa nove milioni di tonnellate di detriti, ha riferito oggi pomeriggio nel corso di una conferenza stampa a Ferden, villaggio più a valle nella Lötschental, Alban Brigger, del DNAGE/SDANA.

Il ghiacciaio «si staccherà presto»

Il ghiacciaio si sta spostando a una velocità di 2,5-3,5 metri al giorno, ha aggiunto l'esperto. Non è stata osservata la temuta accelerazione del movimento.

Le informazioni non sono tuttavia affidabili, poiché ci sono «problemi» con la trasmissione dei dati raccolti dai sistemi di rilevazione.

Il motivo è la larghezza di banda limitata nella Lötschental, ha spiegato Brigger, il quale spera che una soluzione possa essere trovata entro lunedì o martedì. Un'altra possibilità è la trasmissione dei dati via satellite.

Nel Birchgletscher è inoltre stata individuata una nuova frattura. Brigger ha ipotizzato che il ghiacciaio «si staccherà presto».

Ciò potrebbe avvenire in più eventi o in uno solo. Il ghiaccio non rimarrà certamente dov'è ora.

Una parte del villaggio seppellita?

Un'analisi tridimensionale del Kleiner Nesthorn ha mostrato che la montagna è più piccola in alcuni punti rispetto al luglio 2024.

Il cedimento maggiore è di 101 metri, ha detto Brigger. Il materiale franato raggiunge uno spessore massimo di 81 metri.

Il prossimo passo sarà in particolare quello di migliorare il sistema di monitoraggio del ghiacciaio e della strada cantonale per Blatten.

Quest'ultima è molto esposta e si trova sotto il ghiacciaio. I primi passi verso l'installazione di un sistema di rilevamento sono stati avviati la scorsa settimana.

Brigger ha chiesto agli abitanti di Baltten, evacuato da lunedì, di essere pazienti. Vuole far tornare le persone a casa con il minor rischio possibile.

Al momento non si può escludere che alcune parti del villaggio vengano seppellite da ghiaccio e detriti.