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Vallese Furto in una gioielleria di Crans-Montana, arrestato il giovane autore

SDA

22.5.2026 - 09:46

Un agente della polizia cantonale è poi riuscito ad arrestare l'uomo dopo un'imponente operazione di ricerca, viene ancora precisato.
Un agente della polizia cantonale è poi riuscito ad arrestare l'uomo dopo un'imponente operazione di ricerca, viene ancora precisato.
Keystone

Un francese di 21 anni è stato arrestato dopo un furto con scasso in una gioielleria a Crans-Montana. L'uomo aveva sfondato la vetrina del negozio con un veicolo rubato e sottratto diversi orologi di lusso, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale.

Keystone-SDA

22.05.2026, 09:46

L'infrazione è avvenuta mercoledì poco prima di mezzanotte. Il veicolo utilizzato dal 21enne è stato ritrovato abbandonato nel villaggio di Icogne (VS) dopo un incidente. Un agente della polizia cantonale vallesana è poi riuscito ad arrestare l'uomo dopo un'imponente operazione di ricerca, viene ancora precisato.

Il cittadino francese è stato incarcerato e il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause esatte del furto.

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