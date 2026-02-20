  1. Clienti privati
Vallese Sulla linea fra Goppenstein e Hohtenn i treni riprenderanno a circolare lunedì

SDA

20.2.2026 - 15:18

Il luogo dove è caduta la slavina lunedì.
Il luogo dove è caduta la slavina lunedì.
Keystone

La linea ferroviaria fra Goppenstein e Hohtenn, in Vallese, chiusa da quattro giorni dopo il deragliamento di un treno regionale della BLS provocato dalla caduta di una valanga sui binari, dovrebbe riaprire come previsto lunedì mattina.

Keystone-SDA

20.02.2026, 15:18

20.02.2026, 15:20

Lo ha annunciato oggi la stessa compagnia, precisando che sono iniziate le operazioni di rimozione del convoglio protagonista dell'incidente.

Inizialmente messi in stand-by a causa del rischio di ulteriori slavine, i lavori sono cominciati ieri mattina dopo che la situazione è diventata meno pericolosa, ha indicato la BLS. Il primo passo è stato quello di togliere la neve, ormai induritasi, dal luogo dell'incidente.

I vagoni saranno poi separati, riposizionati singolarmente sui binari e riassemblati. Successivamente, la composizione verrà trainata su carrelli ausiliari. In una terza fase, si passerà alla riparazione dei binari e della linea di contatto. Fino a 30 persone di BLS e FFS sono coinvolte nell'operazione.

Si prevede che il tratto interessato riapra al traffico alle 05.30 di lunedì, anche se su un solo binario. I treni fra Briga e Hohtenn, più a valle rispetto al punto del deragliamento, riprenderanno invece a circolare già dalla giornata di domani.

Lunedì, intorno alle 07.00, un regionale della BLS era deragliato a seguito di una valanga caduta sui binari poco prima del suo passaggio. Cinque persone erano rimaste ferite e una di esse, il macchinista, si trova tuttora in ospedale con lesioni multiple.

Vallese. Ecco le prime immagini del treno deragliato a Goppenstein, almeno 5 feriti

ValleseEcco le prime immagini del treno deragliato a Goppenstein, almeno 5 feriti

L'uomo finito sotto una valanga con il figlio e poi deceduto era un barone tedesco
Roth conquista l'argento negli aerials e trascina la Svizzera nella storia
La svizzera Salomé Kora passa dall'atletica al bob: «È stato traumatico»

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Usa. Flotta Air Force One si rifà look con i colori preferiti da Trump

UsaFlotta Air Force One si rifà look con i colori preferiti da Trump

Pericoli naturali. GR: Brienz, possibile viverci a lungo termine

Pericoli naturaliGR: Brienz, possibile viverci a lungo termine

Spionaggio. Intercettazioni russe su una dozzina di satelliti europei, FT

SpionaggioIntercettazioni russe su una dozzina di satelliti europei, FT