Il pilota, la guida alpina e un turista che praticava l'eliski sono morti nell'incidente di elicottero avvenuto ieri sul Petit-Combin, nel Basso Vallese. Lo ha annunciato il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) all'agenzia di stampa Keystone-ATS.

Non appena sarà completata l'identificazione formale di tutte e tre le persone decedute, il Ministero pubblico della Confederazione annuncerà anche la loro nazionalità ed età, ha dichiarato la portavoce Lina von Burg.

Non sono state fornite nuove informazioni sulle cause o sull'esatta dinamica dell'incidente. Attualmente è in corso un'indagine da parte del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Il procedimento penale del MPC e l'indagine del SISI sono condotti indipendentemente l'uno dall'altro. Il SISI e il Ministero pubblico della Confederazione devono lavorare in alcuni casi con le stesse prove, è quindi necessario uno stretto coordinamento e una gestione congiunta delle prove, ha spiegato Linda von Burg.

L'apparecchio, di tipo B3, è precipitato poco prima delle 9.30 sul luogo di atterraggio in montagna Petit Combin durante un trasporto per la pratica di eliski. Dopo aver raggiunto la cima di questa montagna, a 3668 metri di altitudine, il velivolo è scivolato lungo il pendio esposto a nord per un motivo che l'inchiesta dovrà stabilire. L'elicottero trasportava sei persone: tre persone sono morte nell'incidente e altre tre sono rimaste gravemente ferite e trasportate in ospedale.

