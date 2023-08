Alla stazione di Briga poco più di un anno fa un supervisore di manovra è morto schiacciato da un vagone cisterna (foto simbolica) Keystone

Un errore umano è la causa della morte di un supervisore di manovra 62enne rimasto schiacciato sotto un vagone cisterna deragliato e rovesciatosi alla stazione di smistamento di Briga nel luglio del 2022.

Lo ha comunicato oggi il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), secondo il quale l'uomo non aveva reagito ai segnali installati.

In base al rapporto finale del SISI pubblicato oggi, l'incidente è stato causato dalla mancata reazione del supervisore di manovra ai segnali nani e al dispositivo di deragliamento installato in maniera visibile. In seguito alla mancata reazione, il vagone ha superato un segnale nano che indicava «stop» ed è stato indotto a deragliare dal dispositivo di deragliamento attivo.

Il supervisore di manovra che si trovava sul predellino è rimasto intrappolato sotto il vagone cisterna riportando ferite mortali. Il medico d'urgenza chiamato sul posto ha potuto solo constatare la morte del 62enne residente nel Vallese.

ev, ats