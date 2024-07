Membri dell'esercito svizzero all'opera in Vallese. Keystone

L'esercito interviene nella Val d'Anniviers – nel distretto di Sierre, in Vallese – duramente colpita dal maltempo: la decisione è stata presa dopo una missione di ricognizione sul terreno. Una decina di soldati e diversi macchinari sono già al lavoro nella zona.

SDA

I soldati stanno fornendo supporto, in particolare per liberare nell'alta parte della valle la strada tra St-Jean e Mission, che è stata ricoperta da quasi un metro e mezzo di macerie durante il maltempo, ha indicato oggi a Keystone-ATS il primo tenente Jean-Claude Gagliardi, in forza presso la Divisione territoriale 1 (responsabile dei cantoni di BE, FR, VS, VS, NE, GE e JU).

In altre zone del Vallese sono al lavoro altri soldati: circa una sessantina nel comune di Conches e una trentina nel paese di Saas-Grund, che è stato colpito duramente e dove una persona è morta. Le truppe sono operative 24 ore su 24.

«A Sierre, il lavoro di pompaggio dell'acqua è stato completato», ha affermato Jean-Claude Gagliardi, precisando che «i circa cinquanta soldati mobilitati sono tornati alla loro base di Bremgarten (AG).

vs, ats