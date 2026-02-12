  1. Clienti privati
Vallese La Lötschental isolata dal traffico a causa di una valanga

SDA

12.2.2026 - 13:58

Anche il servizio di trasbordo delle auto a Goppenstein (VS) è stato interrotto a causa della valanga
Keystone

Una valanga ha sepolto la strada nei pressi di Goppenstein (VS) oggi poco prima di mezzogiorno. La Lötschental (VS) è così rimasta isolata dal traffico. Anche il servizio di di carico di autoveicoli del Lötschberg è stato sospeso.

Keystone-SDA

12.02.2026, 13:58

12.02.2026, 14:04

La segnalazione della valanga, caduta presso la galleria Rotloiwi, è giunta alle 11.40, ha riferito la polizia cantonale vallesana all'agenzia Keystone-ATS, confermando un'informazione del portale watson.ch.

Rotloiwi è il primo tunnel dopo la stazione di carico delle auto BLS del Lötschberg in direzione della valle. Per questo motivo il servizio ha dovuto essere sospeso, si legge sul sito web della compagnia ferroviaria.

Anche la strada non è percorribile in entrambe le direzioni. La polizia non ha ancora potuto precisare se vi siano feriti o altri danni. Nel pomeriggio le autorità intendono sgomberare la zona interessata.

