  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vallese Il parlamento approva un fondo di 10 milioni per le vittime della tragedia di Crans-Montana

SDA

12.3.2026 - 17:14

Il parlamento del Canton Vallese durante il dibattito sul fondo per le vittime dell'incendio di Crans-Montana.
Il parlamento del Canton Vallese durante il dibattito sul fondo per le vittime dell'incendio di Crans-Montana.
Keystone

I deputati del Gran consiglio vallesano hanno approvato all'unanimità, con cinque astensioni, la creazione di una fondazione a favore delle vittime della tragedia di Crans-Montana. I deputati sono pronti a dotare il fondo di 10 milioni di franchi.

Keystone-SDA

12.03.2026, 17:14

12.03.2026, 17:15

La fondazione disporrà di un capitale iniziale di un milione di franchi, ma tutti i partiti hanno deciso di stanziare 10 milioni di franchi prelevati dal bilancio cantonale.

A questo punto, le promesse di donazioni ammontano a circa 24 milioni di franchi, provenienti da enti pubblici, privati e altre organizzazioni. Il comune di Crans-Montana ha promesso di versare 1 milione e il Canton Vaud 7 milioni.

«Un dono del Cantone»

Solo uno dei cinque emendamenti presentati dall'UDC del Vallese romando è stato accettato. «Questo versamento di 10 milioni è un dono vero e proprio del Cantone», spiega la relatrice Claire-Lise Bonvin (Centro). Esso viene effettuato al di fuori di eventuali decisioni della giustizia. Solo undici deputati hanno votato contro e due si sono astenuti.

«Questo contributo finanziario non lenirà il dolore, ma colmerà le lacune del nostro sistema di mutua assistenza», ha ricordato la capogruppo del PLR, Sonia Tauss-Cornut.

«L'adozione di questo testo è un segnale forte nei confronti delle persone coinvolte in questa tragedia, in particolare i confederati e gli stranieri», ha aggiunto Carole Melly-Basili (Centro). Emmanuel Revaz (Verdi) ha ricordato la natura eccezionale di questa tragedia. La fondazione rappresenta «una risposta giusta, adeguata e rapida».

Controparte italiana da designare

La fondazione Beloved – questo il suo nome – è presieduta dall'ex consigliera federale Doris Leuthard (Centro), che è stata nominata due settimane fa dai membri del Consiglio di Stato vallesano.

Il consiglio di fondazione conta nove membri, «personalità riconosciute per la loro competenza e il loro impegno, in particolare nei settori della medicina, dell'assistenza alle vittime e del sostegno umano», precisa il governo vallesano. Tra i suoi membri figura anche un delegato delle famiglie delle vittime francesi. Sono in corso le procedure per designare una controparte italiana.

I più letti

Colpo di scena! Federico e Linda aspettano un bambino: «L’amore che sognavamo»
L'Iran pubblica un video di propaganda animato... con i Lego
Ecco perché domenica 8 marzo molti voti sono stati conteggiati come «non validi»
Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
La Lega araba: «Da Iran comportamento vergognoso e crimini di guerra» - Raid in Iran colpiscono siti del patrimonio culturale

Altre notizie

USA. Auto contro sinagoga in Michigan, ucciso l'assalitore

USAAuto contro sinagoga in Michigan, ucciso l'assalitore

Incidente. Friborgo: richiedente asilo minaccia polizia, che usa taser e proiettile

IncidenteFriborgo: richiedente asilo minaccia polizia, che usa taser e proiettile

Crisi in Medio Oriente. L'Iran pubblica un video di propaganda animato... con i Lego

Crisi in Medio OrienteL'Iran pubblica un video di propaganda animato... con i Lego