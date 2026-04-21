Una veduta dell'Hotel Momentum di Blatten Keystone

L'Hotel Momentum, costruito sopra il villaggio di Blatten, figura tra i vincitori della prestigiosa classifica dei «101 migliori hotel della Svizzera». Edificato dopo la frana del 28 maggio 2025, è stato designato stabilimento dell'anno nella categoria «Nuovo inizio».

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La struttura a tre stelle si trova vicino alla stazione superiore della funivia della Lauchernalp, a 1970 metri di altitudine. Comprende 19 camere per un totale di 64 posti letto. Inaugurata il 19 dicembre, aveva accolto i suoi primi clienti il giorno di Natale, precisano gli organizzatori in un comunicato.

La catastrofe di Blatten aveva ridotto, in pochi secondi, la capacità alberghiera della Lötschental dell'80%. I proprietari di due dei tre stabilimenti colpiti avevano quindi scelto di reagire e costruire un nuovo edificio in appena sette mesi.

Altri hotel premiati

Nella prestigiosa classifica, giunta alla terza edizione, è stato nuovamente premiato il «The Dodler Grand» di Zurigo quale «Hotel di lusso business dell'anno». Nella categoria «hotel di lusso per il tempo libero», il titolo è stato invece assegnato al «Beau-Rivage Palace» di Losanna.

Per la prima volta nel 2026 sono stati premiati anche stabilimenti accessibili senza barriere. La categoria è nata in collaborazione con Procap, la più grande associazione svizzera per persone con disabilità. Vincitore della prima edizione è stato l'hotel ticinese «Centro Magliaso», viene ancora precisato.