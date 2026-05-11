Gonzague Vouilloz si è espresso su procedimento relativo alla tragedia in Vallese. Keystone

Gonzague Vouilloz, presidente dell'Ordine degli avvocati del Vallese, segue da vicino il caso del tragico incendio di Crans-Montana (VS), sebbene non sia parte in causa. L'ex vicepresidente del Consiglio della magistratura fa il punto sulla vicenda.

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All'inizio del caso, il Ministero pubblico e la Polizia cantonale avevano proposto un elenco ristretto di avvocati per evitare che il loro numero aumentasse eccessivamente (attualmente sono 99). «Ritengo che sia molto complicato per un avvocato rappresentare un numero elevato di vittime, dato che queste hanno interessi diversi», ha sottolineato Gonzague Vouilloz, intervistato da Keystone-ATS. «Limitando il numero di avvocati, si finirebbe per limitare i diritti delle vittime».

Dal 1° gennaio, le fughe di notizie si sono moltiplicate. Una situazione che non lascia indifferente il presidente dell'Ordine degli avvocati vallesano: «Insieme ai miei colleghi dell'Ordine di Ginevra e di Vaud, siamo intervenuti in modo sobrio e sintetico, ricordando agli avvocati il loro dovere di riservatezza».

Fino alla radiazione

«A livello di autorità di vigilanza, un avvocato che moltiplica le fughe di notizie incorre in una sanzione che, nei casi estremi, può assumere la forma di una sospensione o addirittura della radiazione», ricorda Vouilloz. «A livello di associazione dell'Ordine degli avvocati, rischia un richiamo, una multa o addirittura l'esclusione».

Per alcuni avvocati, questo caso è il processo del secolo. «Ciò rende necessario un rispetto ancora più rigoroso delle norme deontologiche e in particolare del dovere di riservatezza dell'avvocato per evitare l'inevitabile tendenza al giudizio popolare», osserva il vallesano. «Ciò è tanto più vero per i contatti che un avvocato può avere con la stampa.»

Costi eccezionali

Anche le tensioni tra il governo italiano e la Svizzera rischiano di influenzare il procedimento in corso. «Spero che non abbiano alcuna conseguenza», ha sottolineato Vouilloz. «È importante che l'istruttoria di questo caso da parte della giustizia svizzera si svolga nel più rigoroso rispetto delle norme procedurali e con la necessaria serenità. L'attuale svolgimento del procedimento ci conferma che sta andando in questa direzione».

Il procedimento costerà diverse decine di milioni di franchi. Anche se alcuni imputati dovranno pagare una parte di questi costi, non riusciranno a coprire l'intero importo in gioco. «Questo caso è eccezionale. Comporterà costi eccezionali», ha confermato. «È il prezzo da pagare per una giustizia che funzioni, anche nei casi fuori dal comune. Se non si dovessero fornire i mezzi per rendere giustizia in questo tipo di processi, si priverebbe dei propri diritti una parte delle persone coinvolte. Ma sì, una parte dei costi sarà a carico dello Stato del Vallese e quindi del contribuente».

Contrario al federalismo

A seguito del ricorso di un avvocato ginevrino, Garen Ucari, il Tribunale federale (TF) dovrà pronunciarsi sulla nomina di un procuratore generale straordinario. «Una tale nomina sarebbe percepita dall'opinione pubblica come un fallimento della giustizia vallesana. Sarebbe deplorevole», ha affermato il presidente dell'Ordine degli avvocati. «Da parte mia, considererei una tale decisione contraria al federalismo svizzero», ha aggiunto.