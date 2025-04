Diverse colate detritiche hanno sotterrato oggi la strada cantonale tra Visp e Stalden, in Vallese. KEYSTONE

Diverse colate detritiche hanno sotterrato oggi la strada cantonale tra Visp e Stalden, in Vallese, rendendo temporaneamente impossibile l'accesso alle località di Zermatt e Saas-Fee. La carreggiata è rimasta chiusa al traffico fino al tardo pomeriggio.

Keystone-SDA SDA

L'informazione, pubblicata su diversi media, è stata confermata a Keystone-ATS dalla polizia cantonale. Secondo un portavoce di quest'ultima, non ci sono stati feriti.

Le forze dell'ordine non hanno fornito informazioni su eventuali danni materiali. Tuttavia, sui portali online sono state diffuse immagini che mostrano come i veicoli parcheggiati in un sito aziendale siano stati parzialmente sepolti dal fango.

Alle 17.00, la strada cantonale è stata riaperta al traffico, quantomeno per i veicoli di peso inferiore alle 3,5 tonnellate. I servizi ferroviari non sono stati interessati dal disagio e hanno continuato a circolare secondo il normale orario.