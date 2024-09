Le evacuazioni in elicottero riprenderanno oggi nella Valle di Saas Keystone

La Valle di Saas (VS) è sempre isolata dal mondo. Sebbene i lavori di pulizia del fiume siano stati completati, la strada provvisoria non sarà percorribile prima di mercoledì. Circa 800 persone sono già state sfollate in elicottero. I voli riprendono oggi, lunedì.

SDA

«Il Cantone ha annunciato che i lavori proseguiranno almeno fino a martedì sera», ha dichiarato oggi all'agenzia Keystone-ATS Simon Bumann, portavoce della stato maggiore regionale di condotta.

«Siamo sorpresi, perché pensavamo che le riparazioni sarebbero state più rapide», ha aggiunto.

La riapertura della strada cantonale è prevista per mercoledì alle 14.30, secondo Vincent Pellissier, l'ingegnere cantonale responsabile del progetto.

«Diverse migliaia di tonnellate di detriti sono scese dalla montagna. Quattro giorni dopo, avremo 40 metri di strada ricostruiti. Nemmeno alcuni Paesi dittatoriali vanno così veloci», ha affermato Pellissier, che è anche capoufficio della mobilità.

mp, ats