Rinforzi per i pompieri impegnati a Bitsch Keystone

Arrivano rinforzi per assistere i vigili del fuoco impegnati da oltre una settimana nello spegnimento di un incendio boschivo nei pressi di Bitsch e Ried-Mörel, in Alto Vallese.

Da oggi, mercoledì, sono impiegati 20 pompieri provenienti dalla parte francofona del cantone, per un totale di 60 persone.

L'obiettivo è alleggerire l'impiego e consentire di alternarsi, ha annunciato oggi il personale di comando. Ulteriori rinforzi sono previsti per i prossimi giorni. Domani e dopodomani, anche 40 vigili del fuoco provenienti dalla Romandia saranno impegnati nelle operazioni di spegnimento. Nel finesettimana è inoltre previsto l'arrivo di 40 pompieri dalla Svizzera tedesca.

Nel frattempo, sono stati compiuti ulteriori progressi nella lotta contro il rogo. Le fotografie aeree scattate con una termocamera mostrano ancora circa 150 «fonti di calore» nell'intera area dell'incendio. Potrebbe trattarsi di brace, ma anche di frammenti di roccia riscaldati.

Le fiamme sono divampate nella serata di lunedì 16 luglio. Per ragioni di sicurezza, circa 200 persone avevano dovuto abbandonare le loro abitazioni. La maggior parte di loro è potuta rientrare nelle proprie case l'indomani. Nessuno è rimasto ferito e non si sono registrati danni agli edifici. In totale sono bruciati 100 ettari di foresta, ciò che corrisponde a 140 campi da calcio.

mh, ats