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Ecco come sono protetti Con il rischio di gelo, gli albicocchi in Vallese sono i più vulnerabili

SDA

28.3.2026 - 11:18

I frutticoltori vallesani proteggono i loro albicocchi dal gelo con candele
I frutticoltori vallesani proteggono i loro albicocchi dal gelo con candele
Keystone

Con il ritorno del freddo e il rischio di gelate, la scorsa notte è stata seguita con particolare attenzione dai frutticoltori vallesani. L'albicocco, l'albero da frutto più vulnerabile, è attualmente quello che suscita maggiori preoccupazioni.

Keystone-SDA

28.03.2026, 11:18

28.03.2026, 11:30

«Le prime candele sono state accese verso le 23:00», racconta Jean-Noël Devènes, frutticoltore a Baar, nel comune di Nendaz (VS), intervistato da Keystone-ATS.

Descrive un freddo «cattivo e pungente» che, scendendo dalle valli, si è rivelato «complesso» da gestire a causa delle «correnti che annullavano il calore».

Sono state accese tra le 400 e le 450 candele per ettaro: l'arboricoltore ha lavorato tutta la notte su due dei suoi sei ettari di albicocchi. «Ci siamo concentrati sulle zone più critiche, dove la fioritura è già terminata e il frutto è più sensibile al freddo».

In queste zone, la temperatura è stata mantenuta tra 0 e 1 grado, contro i -4 gradi registrati dove non sono state accese candele. «Vedremo domani (domenica) se ne è valsa la pena», osserva.

Fioritura precoce

Il frutticoltore sottolinea che tali dispositivi contro il gelo vengono utilizzati, in genere, verso la metà di aprile. «Quest'anno, però, la fioritura è stata molto precoce in alcuni appezzamenti. Dobbiamo resistere ancora per tutto aprile e maggio», spiega.

Solo per il materiale, una notte di lotta come questa costa circa 6000 franchi per ettaro, «il che è enorme», aggiunge.

Secondo Olivier Borgeat, segretario generale dell'Interprofessione dei frutti e dei legumi del Vallese (IFELV), «la situazione è delicata per l'albicocco perché la fioritura è in anticipo di una dozzina di giorni rispetto alla media degli ultimi dieci anni».

Contattato da Keystone-ATS, aggiunge che «la situazione non è anomala, ma la stagione inizia sempre prima con alberi in fiore più precoci».

Tuttavia, i frutti sono molto sensibili al gelo all'inizio della fioritura. «Con il freddo annunciato, associato a un cielo sereno, la notte tra venerdì e sabato è stata particolarmente monitorata», sottolinea. Gli altri alberi da frutta sono attualmente un po' meno vulnerabili.

Il segretario generale dell'IFELV ricorda che il principale metodo di lotta è l'irrigazione a pioggia degli alberi con acqua prelevata dalla falda freatica. Si tratta di formare un guscio di ghiaccio attorno ai germogli per proteggerli dalle temperature troppo rigide, secondo il principio dell'igloo.

Sulle colline, gli arboricoltori privilegiano le candele che posizionano sotto gli alberi, poiché l'irrigazione a pioggia rischia in particolare di provocare l'erosione del terreno, precisa.

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