Uno snowboarder norvegese di 52 anni ha perso la vita domenica pomeriggio a Saas-Fee (VS) dopo essere caduto per diversi metri in un crepaccio.

Il luogo del dramma Polizia cantonale vallesana

Keystone-SDA, hl, ats SDA

La vittima si trovava con un compagno fuori dalle piste segnalate, precisa lunedì la polizia vallesana in un comunicato. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30.

Dopo aver individuato la vittima, i servizi di soccorso sono riusciti a estrarla dal crepaccio ma tutti i tentativi di rianimarla sono stati vani.

L'altro snowboarder è rimasto illeso. Sull'accaduto è stata avviata un'inchiesta.