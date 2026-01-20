  1. Clienti privati
Vallese Uno sci-escursionista travolto da una valanga a Ovronnaz è morto in ospedale

SDA

20.1.2026 - 16:02

Il versante del Six Noir da cui stavano scendendo i tre sci-escursionisti.
Il versante del Six Noir da cui stavano scendendo i tre sci-escursionisti.
Keystone

Un 53enne irlandese è deceduto questa notte dopo essere stato travolto da una valanga il 13 gennaio, mentre praticava sci fuoripista sopra Ovronnaz, nel Canton Vallese. Lo indica la polizia cantonale vallesana in una nota.

Keystone-SDA

20.01.2026, 16:02

20.01.2026, 16:12

Poco dopo le 12.30 di martedì scorso – si legge nel comunicato – una valanga ha travolto un membro di un gruppo di tre sci-escursionisti intenti a discendere il versante est del Six Noir dal settore «Trou de Bougnonne», a una quota di circa 2360 metri.

I due accompagnatori hanno immediatamente chiamato i soccorsi e trovato il compagno sepolto, grazie ai Rilevatori Vittime Valanga (DVA) in loro possesso. Un elicottero di Air-Glaciers ha trasportato l'uomo all'Ospedale di Sion dopo che questo era stato estratto dalla massa nevosa e rianimato sul posto.

Tuttavia nella notte tra ieri e oggi il malcapitato è deceduto a causa delle ferite riportate. Il ministero pubblico del Basso Vallese ha aperto un'inchiesta.

