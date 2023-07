Sconosciuti hanno installato illegalmente lungo alcuni sentieri escursionistici del Vallese cartelli triangolari che mettono in guardia dal lupo. I cartelli mostrano le sagome di un adulto, un bambino e un cane con sullo sfondo un lupo minaccioso.

I cartelli alimentano la paura del lupo e inducono le persone a non accedere più ai sentieri, ha criticato WWF Vallese. Per questo motivo farà pressione sulle autorità cantonali e sui Comuni affinché i cartelli vengano immediatamente rimossi.

La segnaletica non è conforme alla legge, come ha confermato a Keystone-ATS l'istanza cantonale competente. Non è stata approvata dalle autorità cantonali, che applicano le norme federali in materia. E per i cartelli non è stata ricevuta alcuna richiesta di autorizzazione, che non sarebbe del resto stata approvata.

I cartelli sono stati installati in diversi comuni del Vallese, come Anniviers, Riddes, Isérables, Fully, Orsières e Vollèges. Le associazioni che si battono per il lupo intendono sporgere denuncia.

