Un 72enne residente nel Vallese si è ritrovato senza un soldo dopo aver risposto alle numerose richieste di denaro di una persona che gli ha dichiarato il suo amore su internet.

Per rimediare alla situazione, con pretesti ingannevoli, l'uomo avrebbe chiesto soldi a decine di amici e conoscenti, che non avrebbe mai rimborsato.

Finora sono 42 le persone ad aver denunciato l'anziano: complessivamente ci hanno rimesso oltre 600'000 franchi.

Per il 72enne, di nazionalità svizzera, vale la presunzione d'innocenza, scrive la polizia cantonale vallesana in una nota odierna, aggiungendo che «un amore basato sul denaro non è mai vero amore!»

Invita quindi la popolazione a diffidare delle relazioni instaurate su Internet e ricorda che online «tutto può essere falsificato».

Soprattutto, raccomanda di «interrompere immediatamente ogni contatto» di fronte a una richiesta di denaro o beni.