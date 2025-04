Delle riproduzioni degli album di Asterix sono visibili nella mostra organizzata dal Castello di St-Maurice, in Vallese. Keystone

Dopo le mostre dedicate ai Puffi nel 2023 (38'400 visitatori) e al mondo di Zep nel 2024 (21'000 visitatori), il Castello di St-Maurice (VS) rende omaggio ad Asterix, un altro popolare personaggio dei fumetti.

Visibile da sabato al 16 novembre, questa nuova esposizione celebra i 65 anni di esistenza di Asterix e il 55esimo anniversario dell'album «Asterix e gli Elvezi». La mostra, creata appositamente per St-Maurice, è la prima di questa grandezza dedicata alle avventure del celebre gallo in Svizzera.

Divertente, educativa e per tutte le generazioni (dai cinque anni in su), la mostra è dedicata principalmente all'opera a fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo, «senza dimenticare di gettare uno sguardo sulle sue estensioni, tra cui il cinema e i nuovi album», spiega il museo in una nota odierna.

Un viaggio dietro le quinte

La mostra, che si estende su una superficie di 350 metri quadrati, presenta oltre 500 oggetti. I visitatori potranno conoscere le origini di Asterix e visitare una sala interamente dedicata alla galleria di personaggi inventati dagli autori (oltre 650 ad oggi).

Si potranno inoltre scoprire le idee più memorabili di Goscinny, le scenografie e le illustrazioni di Uderzo, le «bolle» con temi mitici, una dimostrazione della complessità della traduzione di Asterix in altre lingue e un'area dedicata ai visitatori più piccoli, con il cane Dogmatix.

La parte dedicata ad «Asterix e gli Elvezi» offre un'ampia panoramica di questo album e include i facsimili dei documenti di lavoro di Goscinny nonché le tavole originali.

Sono inoltre esposte una serie di testimonianze, tra cui quelle della consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.

La mostra verrà inaugurata ufficialmente dopodomani alle 17.00 con un vernissage. Saranno presenti l'ambasciatrice francese Marion Paradas, il consigliere di Stato vallesano Mathias Reynard e Gaëtan Akyuz, direttore editoriale delle Edizioni Albert René.