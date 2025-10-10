Il video della telefonata, pubblicato su X dal Ministero della Difesa italiano, è diventato virale (foti d'archivio). sda

In Italia una giovane di 14 anni, sopraffatta dalla disperazione, ha chiesto aiuto ai carabinieri. La sua telefonata ha evitato che compiesse un gesto estremo.

Hai fretta? blue News riassume per te In Italia una ragazza di 14 voleva togliersi la vita, e sull'orlo della crisi ha chiamato i servizi d'emergenza.

Un carabiniere ha risposto alla chiamata ed è stato in grado di aiutare la giovane: «Fatti aiutare, non sei sola».

Il video della conversazione, condiviso dal Ministero della difesa, è diventato virale. Mostra di più

Un momento di estrema vulnerabilità ha colpito una ragazza di 14 anni, che si è trovata sull'orlo di un gesto disperato. In preda alla crisi, ha contattato il 112, dove un carabiniere ha risposto alla sua chiamata.

Il video della loro conversazione, diffuso dal Ministero della Difesa, è rapidamente diventato virale.

Al #112 arriva una chiamata. Una voce impaurita, giovane. Chiede aiuto in un momento di grave fragilità emotiva.

Dall’altra parte, un #Carabiniere.

“Sei una ragazza in gamba. A 14 anni avere il coraggio di chiamarci... vuol dire che sei forte. Fatti aiutare, non sei sola. Io… pic.twitter.com/EEKJQs0SGm — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) October 9, 2025

«A 14 anni avere il coraggio di chiamarci... vuol dire che sei forte», ha detto il carabiniere, rispondendo dalla sala operativa di una città italiana.

Ha riconosciuto la gravità della situazione e ha offerto parole di conforto e supporto: «Fatti aiutare, non sei sola. Io sono qui e tu hai una vita davanti», ha affermato con un tono rassicurante e paterno.

Come riporta «Leggo», il video, condiviso su X dal Ministero della Difesa, è stato lodato come un esempio di umanità e dedizione, sottolineando l'importanza dell'ascolto nella sicurezza.