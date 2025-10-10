Un momento di estrema vulnerabilità ha colpito una ragazza di 14 anni, che si è trovata sull'orlo di un gesto disperato. In preda alla crisi, ha contattato il 112, dove un carabiniere ha risposto alla sua chiamata.
Il video della loro conversazione, diffuso dal Ministero della Difesa, è rapidamente diventato virale.
Al #112 arriva una chiamata. Una voce impaurita, giovane. Chiede aiuto in un momento di grave fragilità emotiva. Dall’altra parte, un #Carabiniere. “Sei una ragazza in gamba. A 14 anni avere il coraggio di chiamarci... vuol dire che sei forte. Fatti aiutare, non sei sola. Io… pic.twitter.com/EEKJQs0SGm
«A 14 anni avere il coraggio di chiamarci... vuol dire che sei forte», ha detto il carabiniere, rispondendo dalla sala operativa di una città italiana.
Ha riconosciuto la gravità della situazione e ha offerto parole di conforto e supporto: «Fatti aiutare, non sei sola. Io sono qui e tu hai una vita davanti», ha affermato con un tono rassicurante e paterno.
Come riporta «Leggo», il video, condiviso su X dal Ministero della Difesa, è stato lodato come un esempio di umanità e dedizione, sottolineando l'importanza dell'ascolto nella sicurezza.
Pensieri suicidi? Ecco dove puoi trovare aiuto:
Questi servizi sono presenti 24 ore su 24 per le persone in crisi suicidaria e per coloro che le circondano.
Linea di consulenza del Telefono Amico: numero di telefono 143 o www.143.ch
Linea di consulenza di Pro Juventute (per bambini e giovani): numero di telefono 147 oppure www.147.ch