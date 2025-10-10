  1. Clienti privati
Ecco il video della conversazione Vuole togliersi la vita, ma il carabiniere la salva: «Non sei sola»

ai-scrape

10.10.2025 - 18:35

Il video della telefonata, pubblicato su X dal Ministero della Difesa italiano, è diventato virale (foti d'archivio). 
sda

In Italia una giovane di 14 anni, sopraffatta dalla disperazione, ha chiesto aiuto ai carabinieri. La sua telefonata ha evitato che compiesse un gesto estremo.

Antonio Fontana

10.10.2025, 18:35

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In Italia una ragazza di 14 voleva togliersi la vita, e sull'orlo della crisi ha chiamato i servizi d'emergenza.
  • Un carabiniere ha risposto alla chiamata ed è stato in grado di aiutare la giovane: «Fatti aiutare, non sei sola».
  • Il video della conversazione, condiviso dal Ministero della difesa, è diventato virale.
Mostra di più

Un momento di estrema vulnerabilità ha colpito una ragazza di 14 anni, che si è trovata sull'orlo di un gesto disperato. In preda alla crisi, ha contattato il 112, dove un carabiniere ha risposto alla sua chiamata.

Il video della loro conversazione, diffuso dal Ministero della Difesa, è rapidamente diventato virale.

«A 14 anni avere il coraggio di chiamarci... vuol dire che sei forte», ha detto il carabiniere, rispondendo dalla sala operativa di una città italiana.

Ha riconosciuto la gravità della situazione e ha offerto parole di conforto e supporto: «Fatti aiutare, non sei sola. Io sono qui e tu hai una vita davanti», ha affermato con un tono rassicurante e paterno.

Come riporta «Leggo», il video, condiviso su X dal Ministero della Difesa, è stato lodato come un esempio di umanità e dedizione, sottolineando l'importanza dell'ascolto nella sicurezza.

Pensieri suicidi? Ecco dove puoi trovare aiuto:

  • Questi servizi sono presenti 24 ore su 24 per le persone in crisi suicidaria e per coloro che le circondano.
  • Linea di consulenza del Telefono Amico: numero di telefono 143 o www.143.ch
  • Linea di consulenza di Pro Juventute (per bambini e giovani): numero di telefono 147 oppure www.147.ch
  • Maggiori informazioni: www.parlare-puo-salvare.ch
  • Il Centro di contatto dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ticinese: numero di telefono 0848 062 062 
  • Per chi ha già tentato il suicidio in Ticino: Terapia breve ASSIP© - Prevenzione del suicidio
  • Per le persone che hanno perso qualcuno a causa del suicidio: Gruppi di Aiuto Aiuto Ticino
Mostra di più

